Política

Comparecencia de Artur Mas

Mas: 'El lunes convocaré elecciones, pero hasta el domingo hay tiempo'

AGENCIAS | REDACCIÓN

05/01/2016

El presidente de la Generalitat en funciones ha resaltado que Junts pel Sí se ha 'movido mucho' y que no puede hacer más ofertas a la CUP.

El presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, ha afirmado que el próximo lunes 11 de enero es el día en que legalmente debe convocar elecciones, por lo que hay tiempo hasta el domingo para una investidura, pero ha resaltado que Junts pel Sí (JxSí) "se ha movido mucho" y "ya no puede hacer más ofrecimientos".

Según Mas, la CUP ha rechazado un acuerdo pese a tres meses de intensas negociaciones y a que JxSí ha tenido "más paciencia que la que tuvo Job", ha dicho este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consell Executiu de su gobierno.

Este mismo martes, la CUP había propuesto una reunión para abordar un candidato a la Presidencia que no sea Mas y un plan de choque social "mucho más ambicioso", mientras que JxSí también ha planteado un encuentro pero manteniendo a Mas.

El presidente en funciones ha confirmado que la fecha de las elecciones será "casi con toda probabilidad" el 6 de marzo, aunque ha afirmado que habrá que esperar al lunes cuando firme "a disgusto" el decreto que le obliga la ley, dado que el domingo día 10 expira el plazo legal para la investidura.

Mas ha admitido el "error" de pensar que la CUP tendría "sentido de país" después de constatar que lo que "realmente impera es el espíritu revolucionario", al tachar su decisión de "error de proporciones gigantescas".

"Si triunfan sus condiciones y leyes, el proceso muere; cuando decimos 'no más concesiones' es para salvar el proceso, no a una persona, sino para salvar el proceso y a Cataluña", ha subrayado Mas, que cree que el proceso no se puede hacer con "vetos".

Ceder su candidatura

Preguntado por si cedería la candidatura a la presidencia como pide la CUP, Mas ha insistido: "No se pueden hacer más concesiones y esto lo incluye todo".

Pese a que queda margen hasta el domingo, Mas ha admitido que tiene "muchas menos esperanzas que una semana atrás" para que la CUP rectifique, pero "mientras hay vida hay esperanza y me agarro a esto -ha afirmado-", en alusión a los pocos días que quedan para el lunes.

"Para no cargarnos este proceso", ha incidido, debe imperar "la suma y el voto" y no "la exclusión y el veto", por lo que, por una "razón de dignidad", ha dicho, "no se puede ceder más" ante la CUP, dado que "la presidencia de la Generalitat no es una subasta de pescado".

El líder de CDC ha defendido que no puede hacer más ofertas al partido anticapitalista porque "para cada ofrecimiento nuevo ha habido un 'no' de la CUP" y también "por el principio de proporcionalidad", dado que JxSí tiene 62 diputados en el Parlament y la CUP 10.

Para salir elegido presidente de la Generalitat, Mas necesita que, en primera votación y antes del lunes, 6 diputados de la CUP desoyeran el mandato de su Consejo Político y apoyasen la investidura o bien que, en una segunda votación e ignorando el mandato, 2 diputados votasen a favor de Mas y 8 se abstuvieran.