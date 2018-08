Política

Ponencia de autogobierno

El PNV apuesta por un estatus con más autogobierno pero sin 'ruptura'

AGENCIAS | REDACCIÓN

12/01/2016

La formación jeltzale propone dos consultas a la ciudadanía vasca y asegura que "no apelan a la unilateralidad, sino a la negociación".

El PNV apuesta por un nuevo estatus político para Euskadi con más autogobierno, en el que se reconozca al pueblo vasco como sujeto político y su derecho a decidir, pero "dentro del marco legal", es decir, sin ruptura con el Estado ni independencia.

"Somos un partido independentista y no vamos a renunciar a ello, pero hemos planteado unas bases que creemos que son sensatas para intentar llegar a un acuerdo sobre el futuro de Euskadi para varias generaciones. Es una propuesta que no es ni de ruptura ni de independencia ni el conformismo con el autogobierno actual", han explicado fuentes del PNV.

Los partidos vascos han entregado hoy en el Parlamento de Vitoria los documentos que han elaborado sobre el futuro de Euskadi, que se debatirán en la ponencia de autogobierno creada en la Cámara.

La propuesta de la formación jeltzale fija dos principios previos: el de "legalidad", es decir, la reforma se hará "dentro del marco legal actual, adecuándose a los principios establecidos en el bloque constitucional", y el "democrático", exigiendo una "voluntad positiva del Estado para asumir la apertura de la negociación".

La actualización del autogobierno que defiende el PNV se basa en dos puntos: el reconocimiento de la identidad nacional del pueblo vasco y el derecho a decidir su propio futuro.

Se fija que el pueblo vasco sería un "sujeto político con derecho a decidir su futuro", que, según la formación jeltzale, puede plasmarse legalmente a través de la actualización de los derechos históricos reconocidos en la Constitución, sin necesidad de una reforma constitucional, a la que, no obstante, el partido está abierto.

El PNV considera que si "hay voluntad política", con esta vía de los derechos históricos habría "percha jurídica" suficiente para poder reformar el Estatuto sin tocar la Constitución, según fuentes del partido.

Además de estos planteamientos políticos sobre el pueblo vasco, la actualización del autogobierno perseguiría dotar de más competencias a Euskadi y de una relación de bilateralidad con el Estado.

Con las bases que se acuerden entre los partidos en el Parlamento Vasco, se redactaría una reforma del Estatuto con su articulado.

En Euskadi, el proceso concluiría con la aprobación de la reforma por mayoría absoluta en el Parlamento Vasco y con una "consulta habilitante" -una fórmula prevista en la Constitución de la II República-, antes de ser enviado el texto a las Cortes.

Una vez aprobado el nuevo estatus en el Congreso y el Senado, se sometería, esta vez sí, al referéndum definitivo y vinculante para su aprobación.

El PNV asegura que "no apelan a la unilateralidad, sino a la negociación".

Hasier Arraiz. EiTB

EH Bildu: independencia unilateral

Por su parte, EH Bildu ha planteado iniciar un "tránsito unilateral" para la creación de un Estado propio vasco basado en la "soberanía plena" en el que la voluntad de la sociedad vasca sea "el único límite" para su consecución.

La coalición soberanista ha registrado esta mañana en el Parlamento vasco su propuesta para un nuevo estatus político, un documento que se debatirá, junto con los del resto de los partidos con representación parlamentaria, en la Ponencia de Autogobierno de la Cámara de Vitoria-Gasteiz.

Esta ponencia lleva trabajando desde el 27 de marzo de 2014 con la finalidad de consensuar una fórmula que permita superar el actual marco jurídico político de Euskadi regido por el Estatuto de Gernika, y hoy concluía el plazo para que los partidos registrasen sus propuestas concretas.

En una rueda de prensa en la Cámara vasca, el parlamentario de EH Bildu Unai Urruzuno ha asegurado que un nuevo estatus político soberano no es posible dentro del marco del Estado español "porque en Madrid nunca jamás van a reconocer a Euskal Herria como una nación".

Por ello la coalición, defiende crear las bases para "un proceso constituyente" que culmine en un Estado vasco con su propio sistema judicial, educativo, sanitario y de seguridad social, es decir, una "soberanía plena".

Así, defiende convertir las estructuras autonómicas en instituciones soberanas hasta llegar a la constitución del Estado vasco "si así lo decide libre y democráticamente la ciudadanía".

Aunque EH Bildu no precisa en el documento cómo se llegará al Estado vasco y se refiere sobre todo al trabajo que debe realizarse desde la Comunidad Autónoma Vasca, sí señala que todos los territorios que conforman Euskal Herria deben iniciar su propio "proceso constituyente", cada uno con sus propios ritmos y procedimientos, y siempre con el visto bueno de sus ciudadanos.

Idoia Mendia. EFE

PSE-EE: reforma estatutaria



La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, ha instado al lehendakari, Iñigo Urkullu, a presentar un texto articulado de reforma del Estatuto de Gernika que pueda debatirse en el Parlamento vasco "de acuerdo con las normas y procedimientos legales" y "que busque el máximo consenso y el bienestar de los ciudadanos".

Tras rechazar las vías hacia la independencia, ha apostado por "un reforzamiento social del autogobierno". Además, ha pedido un estatuto "moderno, integral, útil y solidario que sea asumido como auténtica Constitución interna de los vascos".

Según ha explicado, en rueda de prensa en Bilbao, la propuesta de los socialistas en la ponencia de autogobierno, -un texto de 40 folios- defenderá "que esos cambios tendrían mayor garantía y seguridad jurídica partiendo de una reforma de la Constitucion en sentido federal".

"Por ello, ha abogado por una reforma constitucional, primero, y luego estatutaria. No vamos a permitir que los nacionalistas nos lleven a un viaje como el catalan", ha dicho.

Por ello, ha advertido de que "referéndum sí", pero "desde la legalidad". "Consultas rupturistas no, referéndum sobre un acuerdo de reforma estatutaria", ha concluido.

En respuesta a esa petición, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha rechazado la posibilidad de que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu vaya a presentar ahora un texto articulado de reforma del Estatuto porque sería "inmiscuirse en un terreno que no le corresponde".

Borja Sémper. Foto: Efe

PP: no es necesario reformar el Estatuto



Por su parte, el PP vasco considera que no es necesario reformar el Estatuto de Autonomía de Gernika, dado que para solucionar los problemas de Euskadi no se "requiere" modificar este marco, sino cambiar otras normas como la Ley de Territorios Históricos (LTH) y la Ley Municipal. Además, considera que en el debate sobre este asunto hay que "huir como de la peste" de ejemplos "nada edificantes" como los del proceso catalán o el 'Plan Ibarretxe'.

Sémper, en una rueda de prensa en Vitoria-Gasteiz, ha reconocido que tanto el Estatuto, como la Constitución, "se pueden reformar" si se alcanza un consenso suficiente en el Parlamento Vasco y en el Congreso de los Diputados, respectivamente.

No obstante, ha asegurado que el PP "no ha identificado problemas graves ni no graves que requieran de una reforma del Estatuto de Gernika". De hecho, en el documento aportado por el Partido Popular a la Ponencia de Autogobierno se indica que "las reformas que necesita Euskadi no son tanto de su Estatuto de Autonomía, como de las normas que vertebran política y administrativamente Euskadi".