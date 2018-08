Política

Entrevista en Radio Euskadi

Barkos quiere una relación real entre instituciones vascas y navarras

agencias | redacción

18/01/2016

La presidenta de Navarra ha asegurado que no le preocupa, "en absoluto", recuperar, en estos momentos, un órgano de cooperación permanente con la CAV.

La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, ha asegurado que no le preocupa, "en absoluto", recuperar, en estos momentos, un órgano de cooperación permanente con la CAV, sino que haya "una relación real permanente" entre las instituciones de ambas Comunidades Autónomas.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Barkos ha aclarado que la semana pasada no habló de la posibilidad de recuperar un órgano permanente de cooperación con Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

"La semana pasada se me preguntó por esta posibilidad y señalé que, desde luego, no me preocupa en absoluto, que lo que me preocupa es una relación real, permanente, entre las instituciones, pero que el órgano, en estos momentos, seguramente, si tiene alguna posibilidad, alguna virtualidad y puede cosificarse, será por decantación de una realidad, que es lo que a mí ahora me interesa", ha añadido.

Por ello, ha apuntado que fue "justo al revés" lo que dijo y, "de repente", se ha encontrado con la polémica en torno este órgano "en una posición" que no ha sido la suya.

"No es lo mismo un órgano que unas relaciones fluidas ni muchísimo menos. Evidentemente, un órgano institucionaliza tantas relaciones y tantas cuestiones. Lo que yo planteo es que, en estos momentos, nos interesa romper lo que ha sido una política de los gobiernos de UPN a lo largo de tantos años de vivir de espaldas a la Comunidad Autónoma Vasca, al resto de territorios forales, y hacer fluida esa relación, hacerla real, efectiva en tantos ámbitos diferentes", ha indicado.

Eurorregión

Uxue Barkos ha asegurado que "Navarra tiene mucho que aportar" en la eurorregión Aquitania-Euskadi porque "cierra un círculo importante para todas las partes, pero, sobre todo", para la Comunidad Foral. "La colaboración es beneficiosa para todas la partes", ha apuntado.

Por ello, considera que "el empeño" que tuvo UPN, al "abandonar un escenario tan positivo y importante como éste, no tiene más contestación que darle la vuelta", que es en lo que trabaja el Gobierno vasco.

Premio Príncipe de Viana

La presidenta de Navarra ha asegurado que comunicó personalmente en un encuentro al rey Felipe VI, así como "formalmente" por carta, la "desvinculación" del Premio Príncipe de Viana "con la Monarquía española". Asimismo, ha precisado que "no supone de ninguna manera una ruptura de relaciones con las diferentes instituciones del Estado" y ha afirmado que "cualquier visita será atendida como corresponde".

La presidenta navarra ha justificado que la "mayoría parlamentaria" en Navarra "tenía claro que el Premio Príncipe de Viana había que volver a situarlo ya en el mismo punto en que se creó".

