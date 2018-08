Política

Pactos

Pedro Sánchez insiste en que intentará formar un gobierno progresista

AGENCIAS | REDACCIÓN

19/01/2016

El líder del PSOE asegura que Mariano Rajoy no está negociando con ninguna fuerza parlamentaria porque son "incapaces de ponerse de acuerdo con nadie".

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha insistido en que su formación va a intentar formar gobierno progresista, porque Mariano Rajoy y el PP son "incapaces de ponerse de acuerdo con nadie, salvo con ellos mismos".

En un acto político en Donostia-San Sebastián, junto a la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, y el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Iñaki Arriola, el líder socialista ha manifestado que "en Madrid andan los periodistas despistados porque no tienen ninguna noticia sobre las negociaciones de Mariano Rajoy para formar gobierno". "No es porque el PP sea discreto, es que no las hay", ha indicado, para añadir que "cuatro años gobernando de espaldas a todo el mundo, pasan factura".

Sánchez ha asegurado que se siente "fuerte" y que el PSOE tiene una "enorme tarea de trasformación, de diálogo, de negociación y de modernización de nuestro país en aspectos económicos, sociales y en la regeneración democrática".

En esta línea, ha manifestado que va a ser "fiel a su compromiso, leal a los votantes socialistas y consecuente con lo que ha venido diciendo durante estos cuatro años".

Por otra parte, Sánchez ha confiado en que las fuerzas progresistas apoyen las 17 propuestas que el PSOE ha presentado en el Congreso y ha destacado que van a necesitar "grandes consensos para esas transformaciones" que necesita España.