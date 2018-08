Política

Beitialarrangoitia: 'Lo que hay detrás es una decisión política'

AGENCIAS | REDACCIÓN

21/01/2016

Así se ha manfiestado la diputada de EH Bildu sobre la decisión de la Mesa del Congreso de rechazar la solicitud de grupo parlamentario conjunto entre EH Bildu, Izquierda Unida-Unidad Popular y ERC.

La diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia ha calificado de "fraude y decisión política" el rechazo a la solicitud de constituir un grupo parlamentario conformado por la coalición soberanista, Izquierda Unida y ERC y ha afirmado que no van a a conseguir "acallar la voz" de su formación.

En una entrevista a Radio Euskadi, ha realizado estas manifestaciones después de que, gracias a la mayoría del PP y Ciudadanos, la Mesa del Congreso rechazara la solicitud de grupo parlamentario conjunto entre EH Bildu, Izquierda Unida-Unidad Popular y ERC.

Beitialarrangoitia ha afirmado que la propuesta de grupo que presentaban "cumplía todos los requisitos de la normativa del Congreso" y cree que constituye "un fraude" que se haya rechazado su conformación.

La diputada considera que lo que hay "detrás" es una "decisión política" y ha indicado que están estudiando si lo recurren, aunque ha mostrado sus dudas respecto a que pueda prosperar, "teniendo en cuenta que PP y Ciudadanos tiene la mayoría y son los que tienen que volver a decidir". "Poco margen nos queda", ha añadido.

'Mesa antidemocrática'

Beitialarrangoitia, que ha calificado la conformación de la actual mesa del Congreso de "antidemocrática", ha manifestado que, con esta decisión, se pretende que EH Bildu tenga "menos voz", pero "no lo van a conseguir". "No van a conseguir acallar nuestra voz", ha afirmado.

Ha denunciado que se haya dado al PP y Ciudadanos una mayoría en la Mesa del Congreso que "no es la mayoría que les dieron los votos". La diputada de EH Bildu ha indicado que la responsabilidad de que PP y Ciudadanos tengan mayoría en esa mesa es, a su juicio, principalmente del PSOE, que estaba "más dispuesto a quitar la presidencia de la Cámara al PP que a tener en cuenta todos lo demás y prevaleció eso".

Beitialarrangoitia ha manifestado que van a tener "menos de todo", y, respecto al hecho de contar con menos recursos, ha afirmado que la gestión del dinero que recibe su formación es "importante" pero "no es el elemento nuclear". "Es un elemento más a tener en cuenta, no hay que minusvalorarlo, pero no es el único, ni el que va a condicionar por encima de los demás la política que va a hacer EH Bildu en Madrid", ha agregado.

Por otra parte, ha considerado "entendible" y "normal y lógica" la postura de ERC que ha optado, tras la decisión de la Mesa, de registrar grupo propio, pese a que "no es la fórmula que deseaba". "No sería entendible que ERC con nueve representantes no tenga grupo propio", ha agregado.