Rajoy: 'No renuncio a nada, mantengo la candidatura'

I.G. | EITB.EUS

22/01/2016

El presidente en funciones ha decidido no presentarse aún al debate de investidura porque "no tengo aún los votos", pero ha afirmado que "no renuncio a nada", aunque aún no tiene los apoyos.

