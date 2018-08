Política

Reunión

Históricos del PSOE se reúnen para analizar qué debe hacer el partido

Agencias | Redacción

28/01/2016

En la reunión han participado, entre otros, José Luis Corcuera, Joaquín Leguina, Carlos Solchaga, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Antonio Miguel Carmona.

Varias decenas de históricos dirigentes del PSOE se han reunido hoy en Madrid para analizar la situación política ante la incertidumbre existente para formar gobierno y lo que debe hacer su partido en los posibles pactos con otras formaciones. Se trata de un almuerzo en un hotel madrileño que ha estado promovido por, entre otros, el exministro del Interior José Luis Corcuera, quien ha advertido que, si su partido entablase un pacto de gobierno con Podemos, sería "un terrible error que no beneficiaría a España ni al PSOE".

Corcuera ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de la comida, un encuentro en el que han participado el expresidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra; el de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina; el exministro de Hacienda Carlos Solchaga; el exdiputado socialista Francisco Fernández Marugán; y el concejal en el Ayuntamiento de Madrid Antonio Miguel Carmona, entre otros.

Ante el Comité Federal que el PSOE celebrará el próximo sábado para analizar la propuesta de Podemos de hacer un gobierno de coalición, Corcuera ha alertado de los efectos negativos que tendría para los socialistas. "Pactar con Podemos es un terrible error que no beneficiaría a España y no beneficiaría al PSOE", ha concluido el que fuera titular de Interior con Felipe González entre 1988 y 1993.

Según el exministro, los participantes en el cónclave no son "ningún estamento del partido", sino militantes -"de esos que llaman 'viejos'"- que "tienen capacidad de hablar con centenares de compañeros".

Rodríguez Ibarra ha compartido la preocupación por los problemas para formar gobierno y ha recelado de un acuerdo de gobierno con Podemos al ser insuficiente para lograr mayoría absoluta. "Necesitaríamos la abstención del PP, que no parece, o de Ciudadanos, que parece que tampoco, o de ERC, de Convergencia y de Bildu, que yo no la quiero", se ha sincerado.

El expresidente extremeño ha reconocido que lo mejor sería una fórmula que "no pusiera en riesgo la situación que está viviendo el país", pero ha añadido: "Ahora mismo no se me ocurre ninguna".