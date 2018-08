Política

Investidura

Rajoy vuelve a decir que no puede intentar formar un gobierno

EITB.EUS

02/02/2016

Mariano Rajoy ha reconocido que el rey no le ha ofrecido formar gobierno y ha insistido en que su opción es un gobierno de coalición con PP, PSOE y Ciudadanos.

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy, tras entrevistarse esta tarde con el Rey Felipe VI durante unos 50 minutos, que ha transmitido al Monarca que aún no tiene mayoría para formar gobierno porque el PSOE se niega al diálogo, pero que no renuncia a hacerlo en un futuro próximo en función de cómo evolucionen los acontecimientos.

En esta conversación, Felipe VI no le ha ofrecido formar gobierno, según ha reconocido Mariano Rajoy, quien considera que es "razonable" que no lo haya hecho.

"Le he dicho que todavía no tengo mayoría para formar un gobierno por una razón fundamental porque el PSOE se niega al diálogo, no digo que se niegue al acuerdo, sino al diálogo", ha explicado Rajoy, quien ha añadido que por este motivo no podía "garantizar la constitución de un gobierno estable en España".

Por otro lado, Rajoy ha vuelto a insistir en que su opción para conformar el futuro ejecutivo es un gobierno de coalición entre PP, PSOE y Ciudadanos, que, en su opinión, es la propuesta "más sensata y razonable" y contaría con el apoyo de algo más de 250 diputados.

Además, Rajoy ha advertido de que no aceptará "en ningún caso" un pacto de gobierno que él no presidiera ni un Gobierno del PSOE con Ciudadanos.

En ese sentido, ha asegurado que en la próxima fase de negociaciones con los partidos políticos o, en su caso, en el supuesto de nuevas elecciones, él seguirá liderando la candidatura del PP, porque es un "partido serio" y "no se trata de hacer experimentos".

Rajoy ha apelado a respetar la "voluntad de los españoles" y ha recordado que ha sido el PP, con él como candidato, el ganador de las elecciones.