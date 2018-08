Política

Debate de inbetidura

Sánchez: 'Vamos a asumir la responsabilidad de formar gobierno'

Iker González | eitb.eus

02/02/2016

"El señor Rajoy no ha hecho ningún esfuerzo por conseguir los apoyos", ha sentenciado el secretario general del PSOE y candidato a presidente del Gobierno español, tras recibir la llamada del rey.

El secretario general del PSOE y candidato a presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha afirmado que tanto él como el PSOE van a "asumir la responsabilidad de formar gobierno".

Las declaraciones han sucedido al anuncio por parte del rey Felipe VI, que ha propuesto a Sánchez la tarea de someterse a la sesión de investidura en el Congreso de los Diputados e intentar formar gobierno.

Asimismo, Pedro Sánchez ha criticado a Mariano Rajoy, del que ha dicho que "no ha hecho ningún esfuerzo por conseguir los apoyos necesarios". "He criticado la espantada de Rajoy, el PP ha renunciado a la tarea que millones de españoles les confiaron, que es la de formar Gobierno".

En ese sentido, Sánchez ha dicho que los dirigentes del Partido Popular "están acorralados por los casos de corrupción". "Debe llegar la regeneración del PP, y eso solo va a llegar con el PP en la oposición".

No obstante, también ha aclarado que "el PP es una fuerza importante, que representa a millones de españoles, y quiero decirles que tienen todo mi respeto". "Siempre van a tener la mano del PSOE tendida para las cuestiones de Estado", según ha explicado.

En cuanto a los plazos, el líder socialista que necesitará "al menos un mes de negociación". Yo, voy en serio; yo, voy en serio", ha sentenciado.

"El PSOE asume su responsabilidad con España", para que "los españoles tengan un gobierno", ha afirmado Sánchez.

Minutos antes, en una comparecencia de prensa, el presidente del Congreso, Patxi López, ha explicado que Pedro Sánchez le ha transmitido que necesitará "entre tres semanas y un mes" para llevar a buen puerto estas negociaciones, tiempo que el exlehendakari le ha concedido.

"Es razonable que tengamos ese tiempo prudencial para convocar el pleno", ha dicho López, que no ha anunciado cuándo se celebrará la sesión de investidura.

"No tengo mayoría

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy, tras entrevistarse esta tarde con el Rey Felipe VI durante unos 50 minutos, que ha transmitido al Monarca que aún no tiene mayoría para formar gobierno porque el PSOE se niega al diálogo, pero que no renuncia a hacerlo en un futuro próximo en función de cómo evolucionen los acontecimientos.

En esta conversación, Felipe VI no le ha ofrecido formar gobierno, según ha reconocido Mariano Rajoy, quien considera que es "razonable" que no lo haya hecho.

"Le he dicho que todavía no tengo mayoría para formar un gobierno por una razón fundamental porque el PSOE se niega al diálogo, no digo que se niegue al acuerdo, sino al diálogo", ha explicado Rajoy, quien ha añadido que por este motivo no podía "garantizar la constitución de un gobierno estable en España".

Iglesias presenta dos opciones

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha comparecido tras la rueda de prensa de Mariano Rajoy y ha insistido en que no es posible un acuerdo de gobierno que implique un acuerdo entre su partido y Ciudadanos.

"Pedro Sánchez ha intentado vender un acuerdo de gobierno con Podemos y Ciudadanos, y eso es imposible?, ha reiterado Iglesias, en rueda de prensa desde el Congreso una vez finalizada la segunda ronda de contactos del rey Felipe VI para proponer a un candidato para la investidura.

"Rajoy ha tirado la toalla"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, "ha tirado la toalla" y ahora le toca al líder socialista, Pedro Sánchez, formar Gobierno y trabajará para poner en marcha un Ejecutivo "de transición".

Rivera ha opinado que el rey al final "ha tomado una decisión sensata" al proponer al líder socialista, Pedro Sánchez, como candidato a la investidura a la Presidencia del Gobierno.

En una rueda de prensa en la sede del partido después de que Felipe VI haya encargado a Sánchez la formación de Gobierno, Rivera ha asegurado que como máximo en veinticuatro horas designará su equipo para negociar con PP y PSOE un pacto de gobierno.