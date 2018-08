Política

Negociaciones

Sánchez y Rivera piden a sus equipos que negocien desde este viernes

Agencias | Redacción

04/02/2016

Pedro Sánchez ha visto 'buena predisposición' en el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y 'espacios comunes' en los que ambos partidos se pueden entender.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, han pedido a sus respectivos equipos negociadores se reúnan desde este viernes por la tarde para buscar puntos de encuentro entre ambos partidos que permitan pactar una serie de reformas que serían ejecutadas por un Gobierno constitucionalista.

Según ha explicado Rivera en rueda de prensa el Congreso de los Diputados tras mantener un encuentro de más de una hora con Sánchez, el diálogo se centrará en cinco temas: políticas sociales y desempleo, regeneración política y lucha contra la corrupción, reforma de la Constitución, economía y política fiscal y, por último, política exterior y europea.

Además, el líder de Ciudadanos ha señalado que ambos han acordado priorizar los que son "los dos principales problemas de España", el paro y la corrupción.

Por su parte, el candidato socialista a presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visto "buena predisposición" en el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y "espacios comunes" en los que ambos partidos se pueden entender, según ha explicado tras la reunión que han mantenido.

Sánchez, que ha comparecido en el Congreso tras el encuentro, ha subrayado que ambos han hablado de lo que les "une" y "no de sillones". También han coincidido en que todas las fuerzas políticas están llamadas en este momento al "diálogo" y a "dejar atrás vetos ideológicos y de siglas".

Rivera pide a Sánchez contar con el PP

El secretario general del PSOE ha insistido en que no es momento para concretar si la mejor fórmula es un gobierno en coalición o en solitario.

No obstante, ha apuntado que su aspiración es que sea "lo más representativo posible", fruto de una negociación en la que "no se ponga ningún veto a siglas ni a ideologías", con la excepción del PP, con el que Sánchez descarta cualquier acuerdo de gobierno.

Aunque pretende reunirse con él la próxima semana, el dirigente del PSOE cree que Rajoy debe "dimitir" y "pasar a ser pasado en la política española" para que el PP se puede regenerar en la oposición.

Rivera ha hecho ver a Sánchez que es "necesario" contar con el PP por haber sido el partido más votado y tener mayoría absoluta en el Senado, lo que le da la llave para que puedan salir adelante los grandes acuerdos de Estado.

Con este ánimo, el líder de Ciudadanos ha anunciado que la semana que viene comenzarán las negociaciones con el PP para ver en qué puntos puede haber mayor cercanía.

Según Rivera, no puede haber ni un Gobierno ni una legislatura en la que se ignore al PP y no habrá posibilidad de acuerdo si populares y socialistas no abandonan la "guerra fría".

El dirigente de C's ha confiado en que Rajoy cambie de postura y las posiciones "enrocadas y maximalistas" acaben fracasando.

Por contra, Mariano Rajoy ha querido despejar dudas sobre la posibilidad de que el PP pudiera abstenerse en una hipotética investidura de Pedro Sánchez.

Ante sus compañeros del grupo parlamentario popular, Rajoy ha dejado bien claro que el PP votará "no" a la investidura del líder del PSOE, cualquiera que sean los apoyos que presente.