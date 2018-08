Política

Gobernabilidad en España

Iñigo Urkullu ve 'probable' que se repitan las elecciones generales

AGENCIAS | REDACCIÓN

08/02/2016

Atribuye esa posibilidad a los 'vetos cruzados' de las 'cuatro grandes formaciones' del Estado español.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reconocido que "entra dentro de lo posible y probable" el que se repitan las elecciones generales en el Estado español, por los "vetos cruzados" de las "cuatro grandes formaciones" del Estado.

En declaraciones a Onda Cero, el lehendakari ha recordado que 2016 es año electoral en la Comunidad Autónoma Vasca, y ha destacado que actualmente está centrado en la legislatura vasca y "no condicionado por lo que pueda suceder en el Estado ante una hipótesis de repetición de elecciones general". "No estoy condicionado por eso y estoy trabajando en el cumplimiento del programa de gobierno", ha indicado.

En esta línea, ha reconocido que "entra dentro lo posible y probable" el que se repitan las elecciones generales en el Estado, ya que "da la impresión de que por mucho que se haya dado un inicio de conversaciones, hay planteamientos que pueden reiterarse como vetos cruzados" que harían imposible una sesión de investidura.

"Da esa impresión, aunque ojalá no fuera así por la estabilidad que necesita el Estado. Me da la impresión que los planteamientos cruzados de las cuatro grandes formaciones no auguran la posibilidad de un gobierno con una mínima estabilidad", ha indicado.