Fundadora de UPyD

Rosa Díez, Herzog y Gorriarán anuncian su baja de UPyD

AGENCIAS | REDACCIÓN

08/02/2016

La fundadora de UPyD asegura que toma esta 'dolorosa decisión' por 'cariño y por respeto' hacia toda la 'familia magenta'.

La fundadora de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha anunciado este lunes su baja de la formación.También han anunciado que dejan la formación el 'número dos' del grupo parlamentario en la pasada legislatura, Carlos Martínez Gorriarán, y Andrés Herzog.

Los tres han anunciado su baja del partido este mismo lunes en sendos comentarios publicados en sus cuentas personales de Facebook, en los que explican que toman esta decisión después de no haber conseguido forzar la celebración de un Congreso de disolución, para el que el reglamento de la formación exige la firma de dos tercios de sus militantes.

"En mi opinión debemos asumir y respetar el veredicto de los ciudadanos y actuar de forma consecuente para preservar nuestro proyecto y todo lo bueno que contiene la trayectoria política de UPyD evitando una más que inexorable y dolorosa deriva", argumenta Rosa Díez en su texto de Facebook.

Rosa Díez asegura que toma esta "dolorosa decisión" por "cariño y por respeto" hacia toda la "familia magenta" para la que, según asegura, guarda una "inmensa gratitud".

Según explica, UPyD nació en el año 2007 para "defender el Estado y provocar cambios políticos radicales desde dentro de las instituciones". Este objetivo considera que se consiguió cumplir mientras UPyD tuvo presencia institucional, pero ahora ya no es posible como consecuencia de los malos resultados obtenidos en las últimas citas electorales, dejando a la formación con escasa representación municipal, fuera de todos los parlamentos autonómicos excepto el vasco y sin parlamentarios en las Cortes Generales.

Díez defiende que cualquier oportunidad para seguir defendiendo las ideas de UPyD exige "darle un nuevo alumbramiento tras dar un final digno" al partido. A su juicio, ésta es la única manera de hacer renacer el proyecto "cuando lleguen nuevos tiempos".

En este punto, asume que le hubiera gustado que el debate se produjera "libre y sereno" en un Congreso de disolución, pero "no ha sido posible". "Por eso, porque quiero ser coherente y hacer lo que me dicta mi conciencia, la única opción que me queda es darme de baja en nuestro partido", argumenta.

Baja en @UPYD. Por respeto y por cariño. Un honor haber recorrido el camino junto a toda mi familia magenta https://t.co/lsBWvR0PuP — Rosa Díez (@rosadiezupyd) febrero 8, 2016

Andrés Herzog coincide con Rosa Díez en que ésta es la única manera de preservar el espíritu de UPyD si algún surge la oportunidad de retomarlo, alejando el "riesgo" de que acabe "en manos de personas que no la merezcan" y con un proceso de "deterioro" similar al que se ha podido ver en otros proyectos políticos "en declive".

MI BAJA DE UPYD



Como sabéis el pasado 16 de enero dimití como Portavoz de UPYD, pero hasta el día de hoy no he... https://t.co/lrvOtbvu6d — Andrés Herzog (@Herzogoff) febrero 8, 2016

Martínez Gorriarán también ha anunciado este lunes su baja de la formación por los mismos motivos argumentados por Rosa Díez. A su juicio, "un partido político institucional, como siempre ha querido ser UPyD, no tiene sentido como partido extraparlamentario, testimonial".

Gorka Maneiro responde a Rosa Díez y Herzog que el partido sigue siendo "necesario"

El presidente de la Gestora que dirige Unión, Progreso y Democracia (UPyD) desde hace un mes, Gorka Maneiro, ha salido al paso del anuncio de Rosa Díez, Andrés Herzog y Carlos Martínez Gorriarán de dejar el partido y pedir su disolución y les ha respondido que la formación sigue siendo "necesaria".

Sigo pensando q @UPYD será necesario mientras sus ideas lo sean. Y a día de hoy lo siguen siendo. Gracias — Gorka Maneiro (@Gorka_Maneiro) febrero 8, 2016

