Política

Comunicado

EPPK afirma que 'no se arrepentirá' ni 'denunciará a sus miembros'

AGENCIAS | REDACCIÓN

09/02/2016

Entre el 15 y el 20 de febrero realizará movilizaciones para pedir la liberación de los presos gravemente enfermos. "La situación en las cárceles es cada vez más dura", subrayan.

El Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) ha asegurado que "no se arrepentirá" ni "denunciará a sus miembros", tal y como se le solicita, y ha denunciado que los políticos parecen poner como "peaje" las palabras "memoria, autocrítica, convivencia o paz", al tiempo que "pervierten las leyes".

Además, ha anunciado que realizará movilizaciones entre el 15 y 20 de febrero para pedir que se excarcele a los presos gravemente enfermos, y el 20 de febrero se realizará una huelga de hambre, coincidiendo con el día en el que la izquierda abertzale ha convocado marchas a las cárceles.

En un comunicado remitido a los diarios Berria y Gara, el EPPK ha destacado que, "mientras la vía de la solución esté obstaculizada, la situación en las cárceles es cada vez más dura".

EPPK ha admitido que, desde que ETA dejó su actividad armada, han tenido "dificultades para situarse como es debido ante ese nuevo ciclo político". No obstante, ha apuntado que continuará "apretando los dientes y aguantando el tiempo que sea preciso".

Además, ha agradecido las plurales iniciativas que se están desarrollando "en favor de los presos vascos, tanto a nivel general como en casos específicos", y destaca expresamente la acción sincronizada de Ernai del 30 de diciembre y las manifestaciones del 9 de enero en Bilbo y Baiona.

Tras denunciar la situación de los presos gravemente enfermos, ha reiterado su petición de que sean trasladados a Euskal Herria. "Poniendo como ejemplo la triste trayectoria de algunos de nuestros exmiembros, se nos pide que nos arrepintamos, sabiendo que no nos vamos a arrepentir; se nos pide que denunciemos a nuestros miembros, sabiendo que no los vamos a denunciar; nos incitan a que digamos lo que no creemos, sabiendo que no vamos a hacer nada de eso", ha añadido.

En este sentido, se ha referido a "muchas palabras bonitas" que dicen los políticos "memoria, autocrítica, convivencia y paz". "Parece que nos ponen esas palabras como peaje o aduana para avanzar sinceramente en la solución y pervierten sus leyes para sus intereses", ha aseverado.

Sobre la polémica surgida tras la declaración de seis presos juzgados en París -que denunciaron los intentos que había por parte del Movimiento por la Amnistía y Contra la Represión de "romper" el EPKK y la izquierda abertzale-, y el desmentido posterior por parte de ATA, el Colectivo de Presos Políticos Vascos ha destacado que "nadie que trabaje por la libertad de los presos se habrá alegrado de lo sucedido".

"A todos nos corresponde reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo y cuáles son los objetivos de cada uno y las vías para lograr esos objetivos. El Colectivo es plural, las razones por las que nos trajeron a la cárcel son numerosas, y la trayectoria de cada uno de nosotros, tanto en la lucha en la calle como en prisión, es plural", ha destacado.

Por último, ha señalado que EPKK se sitúa dentro de la izquierda abertzale, "aunque cada uno de nosotros tenga su opinión sobre la actividad y los actos de la izquierda abertzale".