Supuesta corrupción en Álava

Iñaki Nafarrate sustituye a Alfredo de Miguel

Redacción

23/03/2010

El diputado general de Álava ha explicado que con este nombramiento quiere "dar por cerrado" este "triste episodio". De Miguel dimitió por su presunta implicación en una trama de corrupción.

El diputado general de Álava, Xabier Agirre (PNV), ha nombrado a Iñaki Nafarrate nuevo diputado foral de Administración Local en sustitución de Alfredo De Miguel, quien dimitió por su presunta implicación en una trama de corrupción, y ha pedido la máxima celeridad a la Justicia para esclarecer este caso.

Agirre ha comparecido en una rueda de prensa acompañado por todos los diputados forales del equipo de gobierno, integrado por PNV y EA, para informar del relevo de Alfredo De Miguel, quien le presentó su dimisión el pasado jueves, dos días después de ser detenido y puesto en libertad con cargos, aunque sin fianza.

De Miguel, al igual que otras siete personas vinculadas al PNV alavés, está acusado por la Fiscalía de Vitoria-Gasteiz de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

Esta investigación judicial, que está bajo secreto de sumario, ha conllevado ya la dimisión de Alfredo De Miguel como diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial y como vicepresidente segundo de la Caja Vital, así como el cese de Alfonso Arriola como asesor del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y la renuncia de Aitor Tellería como miembro de la ejecutiva del PNV de

Álava.

El diputado general ha explicado que ha decidido nombrar a Iñaki Nafarrate, que hasta ahora era director de Equilibrio Territorial del departamento que dirigía el diputado investigado, para "dar por cerrado" este "triste episodio" y que la institución foral pueda seguir con su labor diaria, aunque ha reconocido que no puede hacerlo "como si nada hubiera pasado".

También ha explicado que hasta que no se levante el secreto del sumario no podrá decidir si es necesario crear en esta institución una comisión de investigación, puesto que en principio parece que los hechos "no tienen relación con la Diputación" o si ésta debe personarse como acusación particular, como reclama Eusko Alkartasuna.

Trayectoria de Nafarrate

Nafarrate, maestro industrial y procedente del mundo del cooperativismo, fue alcalde de Aramaio (Álava) durante ocho años y teniente de alcalde otros cuatro, juntero alavés durante una legislatura y parlamentario vasco dos años y ahora se pone al frente de un departamento que gestiona más de 200 millones de euros para la financiación municipal.



Dimisión de Aitor Tellería



La ejecutiva alavesa del PNV (ABB) ha aceptado la dimisión de Aitor Tellería como miembro de este órgano del partido, a la vez que ha reclamado el levantamiento del secreto del sumario para esclarecer los hechos e "impedir daños irreparables para los acusados y sus familias".

El ABB, a través de un comunicado difundido tras una reunión celebrada hoy, también ha demandado la no celebración de juicios paralelos y que se respete la presunción de inocencia.