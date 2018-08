Política

Mariano Rajoy 'comprende' la decisión de Esperanza Aguirre

AGENCIAS | REDACCIÓN

14/02/2016

Ha dimitido como presidenta del PP de Madrid, pero continuará siendo la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid.

Esperanza Aguirre ha declarado que ha comunicado su dimisión como presidenta del PP de Madrid al presidente de partido y presidente del Gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, y que le ha dicho que "lo comprende".

"Llamé a Rajoy y no me cogió el teléfono. Luego le puse un mensaje, que respondió empezando con un 'Te Entiendo'. Y luego me llamó y hemos estado hablando. Las conversaciones como siempre con Rajoy han sido de absoluta cordialidad y no deben ser desveladas", ha indicado en la rueda de prensa urgente que ha convocado la ya exlider del PP madrileño.

La presidenta del PP madrileño ha presentado su dimisión ante "la gravedad de las informaciones" aparecidas en los últimos días relacionadas con el PP de Madrid, y que ha dicho que "habrá que confirmar y calibrar" y que no hay que dar por "absolutamente ciertas".

Las reacciones no se han hecho esperar y uno de los que ha hablado sobre el tema ha sido el número dos de Podemos, Íñigo Errejón, quien ha comparado a Esperanza Aguirre con el expresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, por acabar dejando su cargo "ante el acoso de su corrupción".

Errejón ha celebrado la noticia en su cuenta de Twitter, en donde ha apuntado que la decisión ha sido tomada "después de pasar por la comisión contra la corrupción impulsada por Podemos".

El 02-06-2015, 9 días después de las elecciones, exigimos una comisión contra corrupción, hoy da sus primeros frutos pic.twitter.com/wE2yCf5OgM — Íñigo Errejón (@ierrejon) febrero 14, 2016

En otro mensaje escrito en la cuenta de microblogging, Errejón ha señalado: "Esperanza Aguirre quiso ser Thatcher pero acabó como Nixon: dimitiendo ante el acoso de su corrupción". Además, ha añadido que "debe dimitir también en el Ayuntamiento de Madrid".

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha atribuido la dimisión de Esperanza Aguirre como presidenta del PP de Madrid, a la comisión de investigación contra la corrupción que, según ha indicado, ha sido promovida por su formación.

Así, en un mensaje en su cuenta de Twitter, Rivera ha escrito:

La comisión de investigación promovida por @CiudadanosCs en Asamblea de Madrid empieza a dar frutos: dimisión de Esperanza Aguirre.Seguimos. — Albert Rivera (@Albert_Rivera) febrero 14, 2016

El líder de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ha asegurado que la dimisión de Esperanza Aguirre tiene como objetivo "intentar salvarse de lo que se le viene encima" al PP. Así lo ha expresado en su cuenta personal de Twitter, en donde también apunta que la corrupción "atora tanto al PP" que Aguirre ha tenido que dejar su puesto.

La corrupción atora tanto al PP que Esperanza Aguirre acaba de dimitir para intentar salvarse de lo que les viene encima. — Alberto Garzón (@agarzon) febrero 14, 2016

En otro mensaje escrito en la misma red social, Garzón asegura sentirse "muy orgulloso" de IU al ver "cómo caen dirigentes del PP gracias también a su denuncias" y pone como ejemplo las redes de corrupción investigadas en Madrid o Valencia.

Por su parte, la secretaria general de PSOE de Madrid, Sara Hernández, ha dicho hoy que la dimisión de Esperanza Aguirre ha sido "absolutamente necesaria" pero "tarde", y ha considerado que el presidente del PP y del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, debe "seguir la misma senda".