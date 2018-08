Política

Parlamento Vasco

EH Bildu confirma que respaldará la Ley Municipal

Agencias | Redacción

25/02/2016

Por su parte, PSE-EE, UPyD y PP votarán en contra de la norma. Los socialistas creen que "no resolverá ninguno de los verdaderos problemas de los ayuntamientos".

El portavoz de EH Bildu, Unai Urruzuno, aseguró ayer que "habrá acuerdo esta legislatura" con el PNV para sacar adelante en el Parlamento Vasco la Ley Municipal, que PSE-EE, UPyD y PP no respaldarán al considerar que no asegura la financiación de los ayuntamientos y que no clarifica competencias.

Urruzuno precisó que no puede determinar si el acuerdo global entre PNV y EH Bildu para sacar adelante esta ley se cerrará "en una semana o en un mes", pero se mostró convencido de que esta normativa será aprobada por la Cámara vasca con el apoyo de ambos partidos.

"Puede haber un acuerdo muy importante para que los ayuntamientos tengan más autonomía y más solvencia económica", subrayó el parlamentario de la coalición abertzale.

En este sentido, afirmó que en la ley quedará claro que los consistorios "van ser miembros con voz y voto" en el Consejo Vasco de Finanzas, "también en lo que respeta al reparto del dinero" proveniente de los tributos concertados, lo que supondrá "lograr una reivindicación histórica" y que los entes locales "no reciban las sobras".

La financiación municipal es el principal escollo a superar en la negociación entre PNV y EH Bildu, tal y como volvieron a reconocer el martes ambos partidos tras la reunión de la ponencia que analiza las enmiendas a esta ley.

Rechazo de PSE-EE, UPyD y PP

El socialista José Antonio Pastor avanzó ayer que su partido apoyará sus enmiendas y las que haya transado, pero en conjunto votará en contra de la ley que llegue al pleno de la Cámara, al considerar que "no resolverá ninguno de los verdaderos problemas de los ayuntamientos".

Desde el PP, Laura Garrido consideró que la norma se quedará "claramente corta" porque "si el proyecto era malo, el acuerdo entre PNV y EH Bildu lo empeora todavía más". El PP, al igual que el PSE-EE, respaldará sus propias enmiendas y votará en contra del articulado de la norma.

UPyD tampoco respaldará un texto acordado por PNV y EH Bildu porque "consolida el disparatado" e "ineficaz" entramado institucional vasco.