Política

Negociaciones

Mendia confía en sumar a otras fuerzas, incluido Podemos, al acuerdo

Agencias | Redacción

27/02/2016

Según la secretaría general del PSE-EE 'los vascos no entenderían que el PNV coincidiera con el PP votando no a Pedro Sánchez'.

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha confiado en que otras fuerzas políticas, entre las que ha citado a Podemos, se incorporen en los próximos días al acuerdo rubricado ya por los socialistas y ciudadanos para lograr "un gobierno de cambio".

Tras depositar su voto en la consulta a la militancia que ha hecho el PSOE sobre el acuerdo para conformar un ejecutivo reformista liderado por Pedro Sánchez, Mendia ha opinado que "Coalición Canaria, Compromís y Podemos" podrían sumarse a ese acuerdo inicial.

Mendia ha explicado que, tras leerse el texto rubricado con Ciudadanos, considera que "es un acuerdo bueno" y que por eso, ha votado que sí.

Por ello, espera que hoy el conjunto de la militancia "respalde este acuerdo y al secretario general del PSOE" por su "valentía".

Mendia ha asegurado que los socialistas tienen aún "la mano tendida" a la formación de Pablo Iglesias y ha valorado que PSOE y Podemos "comparten mucho de su programa electoral, al menos "en el giro social y de izquierdas que plantearon durante la campaña".

Declaraciones de Egibar

Por otra parte, también se ha referido a las declaraciones del presidente del PNV de Gipuzkoa, Joseba Egibar, quién ha afirmado que el pacto de PSOE con Ciudadanos es "un eje agotado y fracasado" y ha dicho que su partido aún espera respuesta del PSOE al documento enviado por los nacionalistas para buscar apoyos de cara al pleno de investidura.

Según Mendia, "a Egibar no le mantiene informado la ejecutiva" de su partido porque el PSOE ya respondió al PNV "hace un día entero" sobre las peticiones e ideas que habían planteado los nacionalistas vascos en su documento.

Además, ha recordado que hace unos meses el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, afirmó que el PNV podría apoyar un ejecutivo de PP y Ciudadanos y, "si es eso lo que están esperando, que lo digan sin complejos".

Mendia ha dicho que "a Euskadi le va mejor siempre que gobiernan los socialistas" y ha destacado que en los últimos comicios "los vascos votaron por el cambio y para que no repita Mariano Rajoy, y no entenderían que el PNV coincidiera con el PP votando no a Pedro Sánchez".