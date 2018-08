Política

Podemos rechaza la nueva oferta de pacto de Sánchez

Agencias | redacción

29/02/2016

Iglesias asegura que el PSOE les ha enviado varios documentos que son "un corta y pega de su pacto con Cs".

Podemos ha rechazado la nueva oferta de pacto realizada a los partidos de izquierda que el secretario general de general del PSOE, Pedro Sánchez, les ha hecho llegar.

El PSOE nos envía varios documentos que son un corta y pega de su pacto con Cs, escondiendo las medidas más vergonzosas. Esto no es serio — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 29 de febrero de 2016

Sánchez había anunciado esta mañana que enviaría una nueva oferta a Podemos, sus confluencias, IU y Compromís para que apoyen esta semana su investidura que será "coherente" con el acuerdo que ha firmado con Ciudadanos.

El Comité Federal del PSOE ha ratificado su acuerdo con Ciudadanos y su política de pactos en la sede de Ferraz en víspera de la primera sesión de investidura en el Congreso. Todos los asistentes excepto los dos representantes de la corriente Izquierda Socialista (IS), José Antonio Pérez Tapias y María José Sáez, han votado a favor del pacto.

Tras el anuncio de Sánchez, Ciudadanos se ha apresurado a señalar que "sólo" apoyarán el acuerdo "hemos firmado con el PSOE y que ha ratificado la militancia del PSOE".



El líder socialista ha subrayado que la oferta a Podemos, IU y Compromís "va a ir mucho más allá de aquellas políticas de izquierda que merecen los españoles".

El plan reforzará las medidas de emergencia social y "toda la acción del mercado laboral y la recuperación de los derechos laborales".

También incluirá nuevas medidas en lo relativo a la lucha contra la corrupción, la regeneración democrática, la igualdad de oportunidades, la igualdad de género, la transición energética, el cambio climático y la política de asilo y de refugiados.

La suma de los partidos de izquierda, "no da", según Sánchez

"Por nosotros no va a ser. No me resigno a que las fuerzas del cambio sumen para que esta semana tengamos por fin un gobierno del cambio y de progreso", ha asegurado Sánchez.

Sánchez ha confesado que "le gustaría formar un gobierno de izquierda", pero ha reiterado que "la suma no da" y que por eso ha sido preciso pactar con Ciudadanos.

"Necesitamos a todas las fuerzas del cambio para que estén en ese nuevo tiempo", ha insistido el secretario general.

La primera votación para ver si Sánchez es presidente tendrá lugar este miércoles y si no consigue la mayoría absoluta, habrá una segunda el viernes o el sábado en la que es precisa la mayoría simple para ser investido.ç

