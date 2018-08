Política

Otegi, libre

Otegi: 'Prometimos la paz y la hemos traído; ahora falta ganar'

eitb.eus

01/03/2016

El dirigente abertzale ha señalado que "sinceramente quiero congratularme de que gente que vivía escoltada pueda vivir en paz y libertad".

El dirigente abertzale Arnaldo Otegi ha celebrado que "prometimos la paz y la hemos traído". "Ahora falta ganar", ha añadido, durante el acto de bienvenida celebrado esta tarde en su localidad natal, Elgoibar.

El dirigente abertzale ha ofrecido un breve discurso ante varios cientos de personas, entre las que se encontraban familiares, dirigentes políticos y ciudadanos y ciudadanas, en un acto celebrado en eminente ambiente festivo.

Horas después de su salida de prisión, el exportavoz de Batasuna se ha congratulado "de que haya mucha gente que vivía con escolta y vivía acosada hoy puedan vivir en paz y en libertad". "Y me alegro sinceramente por ellos, pero hoy lo que llevo en el corazón es a esas madres y a esos padres y a esos compañeros que llevan 30 años haciendo la bolsa para la visita a las cárceles", ha afirmado, para señalar que ellos se merecen "un homenaje".

Durante su intervención, Otegi ha asegurado que "las únicas puertas giratorias de los independentistas son las cárceles españolas y francesas, las de otros son los consejos de administración". "A nosotros la casta nos mete en la cárcel, será porque somos peligrosos", ha añadido.

En este contexto, se ha referido a las declaraciones de la vicepresidenta en funciones del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha asegurado que él es "un terrorista peligroso y que donde mejor está es en la cárcel".

"Hoy, a pocos días de que se cumpla el aniversario de la masacre de Vitoria (en referencia a las víctimas del 3 de marzo), le diré que he escuchado una canción que me ha gustado mucho de Los chikos del maíz que dice "Terrorismo es Manuel Fraga Iribarne asesinando trabajadores en Vitoria". "Y que conste que no lo digo yo, lo dicen Los chikos del maíz, por si acaso", ha añadido.

Tras saludar a los dirigentes de ERC y la CUP, ha asegurado que han dado "una auténtica lección sobre lo que hay que hacer". "Nuestra lucha nunca ha sido contra el pueblo andaluz, ni contra el pueblo castellano, ni contra los trabajadores de Vallecas, ni contra los jornaleros andaluces, nuestra lucha ha sido siempre contra ese Estado español dominado por la élites económicas y oligárquicas que niegan la libertad a los pueblos y la igualdad a los trabajadores", ha manifestado.

"¿Y ahora qué toca?, toca ganar. Toca generar las condiciones que hagan posible la convivencia, la paz, pero la libertad y la igualdad también", ha aseverado. "Prometimos la paz y la hemos traído, ahora falta ganar", ha continuado.

Otegi ha apuntado que "hay gente que cree que las autocríticas o decir que uno ha hecho mal las cosas es signo de debilidad", ha indicado que él cree que "que es signo de fortaleza y madurez política".

"Pero no vamos a hacer autocrítica porque lo pidan las élites o la casta, lo hacemos porque nosotros nos debemos a este pueblo y tenemos compromiso con este pueblo. Y el único juez que aceptamos es este pueblo. Por lo tanto, no tenemos ningún inconveniente en decir a este pueblo lo que hemos hecho bien o lo que hemos hecho mal. No vamos a tener ninguna dificultad para eso", ha aseverado.

Asimismo, ha recordado al exsecretario general de LAB, Rafa Díez, el único de los condenados por el caso Bateragune que todavía se encuentra en prisión, y ha destacado que también tiene que ser excarcelado, "como el resto de presos".

En el escenario preparado para el evento, Arnaldo Otegi ha estado acompañado de su padre, Ascensio; de su mujer, Julia Arregi; y de sus hijos Hodei y Garazi. Detrás, se veía una imagen de grandes de proporciones del exportavoz de Batasuna con el lema de 'Presoak Etxera' (Los presos a casa).

presos a casa).presos a casa).