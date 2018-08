Política

Entrevista en Euskadi Irratia

Etxezarreta: "No me he sentido suficientemente mimado"

Redacción

30/03/2010

El ex viceconsejero de Política Lingüística ha admitido que prefería "quedarse en casa, a trabajar contra mi voluntad". "No ha habido desacuerdos de fondo", ha subrayado.

Dimite el viceconsejero de Política Lingüística, Ramón Etxezarreta Ramón Etxezarreta, viceconsejero de Política Lingüística audios (1) Ramon Etxezarreta Euskadi Irratian elkarrizketatu dute El ex viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ramón Etxezarreta, que ayer trascendió a los medios su dimisión, ha admitido que no se ha sentido "suficientemente mimado" mientras ha trabajado en la viceconsejería y que ha preferido "quedarme en casa, a trabajar contra mi voluntad". En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, ha declarado que para tomar la decisión de dimitir "han tenido un gran peso los factores de su entorno", ya que "cuando todos no trabajamos en sintonía, te empiezas a desinflar". Sin embargo, ha subrayado que "la cuestión no es echar la culpa a otro". Etxezarreta ha asegurado que la principal razón de dimitir ha sido el modo de trabajar: "Son estilos de trabajar. Tengo un estilo muy personal, de unas costumbres concretas. No ha habido enfados ni peleas, pero necesito automatismos, que nos entendamos sin mediar palabra, y eso se me ha hecho muy difícil. Así, decidí que prefería quedarme en casa, a trabajar en contra de mi voluntad". Etxezarreta ha subrayado que "no ha habido desacuerdos de fondo", pero ha admitido que la viceconsejería de Política lingüística es una "consejería transversal", "y eso a veces provoca paralelismos inapropiados dentro del Departamento. No me he sentido suficientemente mimado".

Etxezarreta ha aprovechado la ocasión para elogiar a su sustituta en el cargo, Lourdes Auzmendi, porque es "una gran trabajadora incansable". El euskera, para lograr la paz Por otro lado, Etxezarreta ha subrayado el papel que juega el euskera para lograr la paz: "En mi trayectoria política la paz ha sido mi principal objetivo. El mundo del euskera puede hacer una gran contribución a la paz. Si lo metemos en el juego democrático, es una de las mayores contribuciones que podemos hacer a la paz. Tengo la sensación de que me he caído de la bici muy cerca de la meta".



