EH Bildu: 'Lo que vendéis como cambio no es más que un fraude'

Agencias | Redacción

02/03/2016

Respecto al derecho a decidir, Beitialarrangoitia ha dicho que el Estado "continúa dando la misma respuesta: NO". "La unidad de España que pretenden defender hace aguas", ha dicho.

La diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia ha dicho, durante su intervención en el debate de investidura, al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que "no hay margen para la duda, lo que nos intentan vender como cambio o incluso como progresista, no es más que un nuevo intento de fraude", "se lo vamos a decir claro: no cuenten con nosotras", ha enfatizado.

Además, ha avisado de que no cuente con su voto sin el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo vasco, el fin de las medidas de excepción en la política penitenciaria y la restitución de los derechos sociales.

Esas son las tres condiciones que durante el debate de investidura ha marcado la representante de EH Bildu como "imprescindibles" para que cualquier cambio "sea real".

Beitialarrangoitia ha hecho hincapié en que el pasado 20 de diciembre la mayoría de la ciudadanía ha manifestado que "quiere tomar sus propias decisiones, todas" y que quiere ser "sujeto de decisión" y "protagonista de su futuro".

A su juicio, el PSOE ha realizado cambios pero "no en lo esencial", sino en "el maquillaje para hacer más vendible lo que no tiene un pase".

En lo único que habla claro el PSOE, según Beitialarrangoitia, es en su respuesta a las demandas de la ciudadanía vasca, catalana y gallega de ser sujeto de sus propias decisiones.

"Continúan dando la misma respuesta: NO", ha exclamado, tras lo que ha advertido de que "la unidad de España que pretenden defender" "hace aguas".

Ha comenzado su intervención refiriéndose a los cinco trabajadores que la Policía mató a disparos en una manifestación en Vitoria-Gasteiz, quienes -ha dicho- "siguen siendo un ejemplo claro de la impunidad con la que actuaba el Estado" y de la solidaridad y resistencia de la lucha obrera.

