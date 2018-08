Política

INVESTIDURA DE PEDRO SÁNCHEZ

Tras el debate se diluye la esperanza de Sánchez para conseguir apoyo

AGENCIAS | REDACCIÓN

02/03/2016

PP, Podemos y PSOE han protagonizado tensos debates llenos de reproches, tras los que no parece que vaya a haber sorpresas de cara a la votación.

El presidente en funciones del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha recurrido a la ironía para despreciar la candidatura del socialista Pedro Sánchez a la investidura como presidente del Ejecutivo, acusándole de "engañar" a los ciudadanos, ser un "bluf" y una "amenaza" para España. Además, le ha acusado de haber engañado rey y ha recalcado que él le dijo al monarca que "no podía" formar Gobierno porque el PSOE no quería.

"Yo no engañé a nadie, ni al Rey, ni a esta Cámara ni al conjunto de los españoles", le ha dicho el presidente del PP en su intervención en el Pleno de Investidura en el Congreso de los Diputados, en la que ha dejado claro desde el primer momento que el aspirante socialista no puede contar con los votos 'populares'.

Rajoy, cuyo tono ha sido muy duro durante toda la intervención, ha calificado de "vodevil" la estrategia del PSOE y de Sánchez, que ha llegado a la Cámara Baja para una "investidura de ficción": "Sin apoyos, esperando que los demás arreglen lo que usted no ha querido arreglar porque ustedes estaban pensando en algo que le importa mucho más, su propia supervivencia".

Además, ha recriminado en varias ocasiones a Sánchez haber dispuesto de un mes para buscar apoyos y no haber "movido un dedo para formar gobierno". "Y a lo mejor pretende que alguien se lo regale hoy", ha exclamado, para censurar que la estrategia del líder del PSOE esta semana pase por situar a los demás en el papel de "malos" y "culparles" de no haber sido investido.

En suma, el líder del PP ha reprochado a Sánchez que, tras comprobar que no podía pactar con Podemos por las "exigencias" del partido de Pablo Iglesias, haya empleado este último mes montando una "comedia" para asegurarse la supervivencia y "apostar por las elecciones".

Igualmente ha señalado que "el pasado no le avala" a Sánchez, porque los socialistas son quienes "siembran déficit y paro con la misma naturalidad que noviembre trae los catarros y la primavera las alergias".

"¿Quién nos garantiza que no volverán ustedes a las andadas?", ha preguntado Rajoy a los socialistas, además de advertir de que sería "devastador" que se derogasen todas las reformas que ha puesto en marcha su Gobierno.

Sánchez acusa a Rajoy de ser un 'tapón para la regeneración'

El aspirante a la presidencia del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y Rajoy se han acusado hoy en un tenso debate de ser el "tapón" para la regeneración y la renovación en España y también se han echado en cara ser un "fraude" para los ciudadanos y de caer en "insultos y descalificaciones".

El rifi-rafe posterior a las intervenciones de ambos ha durado unos cuarenta minutos centrados en su mayor parte del tiempo en las descalificaciones que se han lanzado el uno al otro.

El colofón lo han puesto al final, cuando Pedro Sánchez ha acusado a Rajoy de estar convirtiéndose en el "tapón" de la regeneración democrática y la renovación en España.

Visiblemente serio y molesto, Sánchez ha comenzado su intervención de réplica diciendo que se reafirma en su planteamiento de cambiar el Gobierno en "el fondo y la forma" para "desterrar" el "insulto y la descalificación".

Ha acusado a Mariano Rajoy de haber realizado una política de "imposición y soberbia" y le ha echado en cara que hubiera renunciado a la "responsabilidad" de presentarse a la investidura. "Le dijo 'no' al Jefe del Estado" y "bloqueó el reloj de la democracia", ha espetado a Rajoy a quien ha acusado también de "faltar el respeto" a los españoles y "en particular a sus 7 millones de votantes".

Al final, Pedro Sánchez ha cerrado el debate para su investidura haciendo un llamamiento a todos los diputados, sobre todo los de fuerzas de izquierda, a poner en marcha "el cambio".

"Ante esta votación, todos y cada uno de nosotros podremos votar sí o no, nosotros ya hemos decidido: vamos a votar que sí", ha proclamado desde su escaño, tras la intervención del portavoz del grupo parlamentario socialista, Antonio Hernando.

"Pongamos en marcha el cambio y arranquemos a la velocidad que acordemos las fuerzas del cambio, pero avancemos", ha añadido.

Sánchez ha dado por cumplidos los tres objetivos que se marcó al aceptar el encargo del Rey de intentar formar Gobierno, tanto a los españoles, como ante los diputados y ante las instituciones del Estado.

Iglesias dice que Sánchez ha "capitulado ante las oligarquías"



El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha acusado en su estreno en la tribuna del Congreso a Pedro Sánchez de haber olvidado sus principios y haber "capitulado" ante "las oligarquías" y "los poderes fácticos financieros" por pactar con Ciudadanos, al que se ha referido como "la naranja mecánica". No obstante, le ha tendido mano si decide rectificar y formar un gobierno "progresista".

"En este debate asistimos a la primera gran entrega del plan de las oligarquías, que cierra las posibilidades del cambio verdadero en España", ha denunciado haciendo referencia a la "gran coalición" en una intervención en la que también ha avisado, como en sus orígenes, de que "la soberanía se ha desplazado los Estados a las instituciones supranacionales". "La globalización humilla cada día la soberanía popular, la igualdad, la fraternidad y la libertad", ha apostillado.

"Merecer el odio de los que envenenan al pueblo debe ser una honra", ha defendido el líder del partido emergente, citando precisamente al fundador del PSOE, Pablo Iglesias, con quien comparte nombre, para exigir a Sánchez que rompa su acuerdo con Ciudadanos que le acerca al PP, y esté "a la altura de sus siglas".

Así, le ha pedido a Sánchez que atienda a los principios instaurados por el fundador socialista, y desconfíe de los que en su partido "tienen manchado su pasado de cal viva", en referencia a los GAL y al expresidente del Gobierno Felipe González, que según Iglesias, convirtió al PSOE "en el partido del crimen de Estado".

Asimismo, le ha pedido que desconfíe de Ciudadanos y su líder, Albert Rivera, a quien ha descrito como el "candidato del poder" que sabe y el verdadero "triunfador" de esta investidura "a costa del señor Sánchez", pues, según Iglesias, "no dudará en entregarle al PP en cuanto tenga ocasión"; a un partido "fundado por siete ministros de la Dictadura" y que está "agitando el fantasma del totalitarismo" para cargar contra Podemos.

Por el contrario, el candidato del PSOE debe recuperar, según Iglesias, el espíritu de los antiguos socialistas, "hombres y mujeres con talento" como el abuelo del propio Iglesias -según ha recordado él- cuya defensa de sus principios "les llevaba antes a la cárcel que a los Consejos de Administración de las grandes empresas".

Rivera: 'Viva Cataluña libre de corrupción'



El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acusado al de Podemos, Pablo Iglesias de no apoyar el pacto que han firmado PSOE y C's porque "no puede cumplir" con las confluencias que están dentro de su grupo y que piden un referéndum que, ha advertido, no piensan permitir.



En el debate de investidura, Rivera ha señalado no obstante que ante el debate territorial no vale el inmovilismo y ha insistido en que hay que reformar la Constitución, algo para lo que, ha recordado, seguirá pidiendo el apoyo del PP.



Durante este punto del discurso en el que Rivera hablaba del debate soberanista, un diputado ha gritado en catalán "Viva Cataluña libre", a lo que el líder de Ciudadanos ha respondido "Viva Cataluña libre de corrupción".

Rivera ha pedido al PP que permita poner en marcha el acuerdo de gobierno entre PSOE y C's y abandone la "extraña pinza" que está haciendo con Podemos porque, de lo contrario, estará votando con el partido de Pablo Iglesias y con los independentistas.

Ha defendido su pacto con el PSOE y ha advertido "a quienes les dé pereza dialogar", quienes sólo quieren "insultar" o a los que ven sólo "en blanco y negro", que les esperan "tiempos muy oscuros".

Durante su media hora larga de intervención, ha asegurado que su partido ha ido al Congreso a "trabajar por los españoles" que son quienes les "pagan el sueldo" y ha pedido a otros partidos que "dejen de pelearse por las sillas" y empiecen a pensar en el país.

Tardá: "¡Todos a la cárcel!

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, ha aprovechado hoy el debate de investidura, en el que ha anunciado el voto negativo de su grupo a Pedro Sánchez, para certificar que los partidos independentistas catalanes van a aplicar su hoja de ruta "con todas sus consecuencias".

"Prontamente vamos a iniciar el proceso constituyente y si es voluntad de los ciudadanos también proclamaremos la República de Cataluña", ha garantizado Tardá.

Ha considerado que Pedro Sánchez "vende la moto" diciendo que la solución está en la reforma de la Constitución cuando sabe que "eso no es posible" porque el texto constitucional español "es de los más bloqueados precisamente para evitar su reforma".

El diputado de ERC, durante su intervención. Foto: EFE

"Se trata de un búnker en manos de ustedes, de Ciudadanos y del PP y los catalanes, los gallegos y los vascos siempre seremos una minoría demográfica, en manos de ustedes, que no reconocen Cataluña como nación y dicen que nunca van a hacerlo", ha añadido.

Para Tardá, esta espiral que ha iniciado Sánchez llevará a la existencia de nuevo de "presos políticos" y provocará "el nacimiento de la desobediencia civil desde las instituciones". "Nos suspenderán, nos inhabilitarán y al final nos encarcelarán", ha dicho. "¡Todos a la cárcel!", ha gritado Tardá, citando la película de Berlanga, "¡Todos a la cárcel!", entre risas de los diputados.

Homs: "Una mala copia de Rajoy"

El portavoz de Democràcia i Llibertat, Francesc Homs, ha acusado hoy al líder del PSOE, Pedro Sánchez, de estar demostrando hasta ahora ser "una mala copia del estilo del señor Rajoy" en lo que se refiere al debate soberanista catalán.

En su intervención en el debate de investidura, Homs ha advertido de que Sánchez, como el presidente en funciones, Mariano Rajoy, ha decidido que no tiene "nada que hablar con los independentistas", es decir, "ni más ni menos que con dos millones de ciudadanos" representados por DiL y por ERC.

Francesc Homs, de Democracia i Libertat. Foto: EFE

Y ha considerado que al igual que Rajoy, el líder del PSOE recurre a la ley "como excusa o como pretexto para no hacer política".

Homs ha propuesto a Sánchez "poner el contador a cero" a partir del próximo lunes para hablar porque DiL está dispuesta a "contribuir" al cambio de gobierno.