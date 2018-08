Política

Juicio del caso Nóos

Urdangarin insiste en que Cristina no ha tenido función alguna en Nóos

Agencias | Redacción

03/03/2016

Además, preguntado por los gastos personales cargados a la sociedad, el exduque afirma que los contables decidían "qué gastos se imputaban a Aizoon".

El exduque de Palma, Iñaki Urdangarin, ha asegurado este jueves, al ser inquirido sobre por qué, al ser constituida Aizoon, cedió la mitad de la empresa a su mujer, que se debía "simplemente a un tema personal de confianza, que ella conociese que empezaba una labor. Qué mejor que estuviera ella a mi lado", ha añadido el exduque, incidiendo en que la infanta no ha ejercido ninguna función en la mercantil.

Preguntado por la asistencia de la infanta a las juntas de Aizoon, Urdangarin ha respondido que éstas no se celebraron presencialmente por lo que "nuestros asesores nos prepararon la documentación, yo la revisaba y la firmaba y luego la firmaba ella".

No obstante, en su declaración anterior Urdangarin había declarado que acudía a las juntas, a lo que el exduque ha aclarado que se refería a que "formalizaba el acto de la firma" puesto que, ella, como socia al 50 por ciento de la sociedad, "tenía que hacer la función de firmar", insistiendo en que las juntas "no se celebraron de manera física".

"En general, no hablábamos mucho de trabajo", ha asegurado Urdangarin para explicar que su esposa, la infanta Cristina, conocía "vagamente" los servicios de consultoría que él prestaba.

Ante varios correos electrónicos enviados a su esposa, Urdangarin ha asegurado que únicamente compartía con ella hechos que le parecían muy relevantes.

"Yo no me encargaba de la facturación"

Entre las facturas deducidas de los gastos de Aizoon, la letrada de la acusación popular ha señalado una factura de muebles de la vivienda de la calle Elisenda de Pinos que Urdangarin ha explicado que "debían corresponder al mobiliario de las oficinas de Aizoon" situadas en la propia vivienda familiar, que era el domicilio social de la empresa desde 2005.

Otro gasto fue el alquiler, por 515 euros mensuales, sobre el que Urdangarin ha dicho no saber a quién se imputaba: "Yo no me encargaba de la facturación", ha afirmado.

La pareja, a su llegada al juzgado de Palma, esta mañana. EFE

"Nunca usó la Visa"

Asimismo, el exduque de Palma ha asegurado que la tarjeta Visa que el banco envió a la infanta Cristina por ser propietaria al 50 % de Aizoon la custodió él y que, por tanto, su esposa "nunca la utilizó, ni tuvo sus claves".

Así se ha pronunciado en declaraciones a las preguntas de la letrada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, en su tercera jornada de declaración ante el tribunal de la Audiencia de Palma que le juzga en el caso Nóos. Urdangarin ha insistido en que la infanta "nunca" utilizó la tarjeta y "nunca la custodió". "La visa de la infanta la custodié yo y mi secretaria, nunca la tuvo ella", ha añadido.

Preguntado por si cargaban gastos personales a Aizoon (hay justificantes de peluquería, supermercado, farmacia), Urdangarin ha explicado que, puesto que él tenía gastos personales y de la sociedad, presentaba todos los justificantes y su secretaria "decidía qué gastos se imputaban a Aizoon". "Supongo que consultaría con el departamento contable", ha dicho en referencia a su secretaria.

"Yo daba los tíquets y esperaba que mi secretaria y asesor contable dijeran qué gastos eran de Aizoon y qué gastos no", ha declarado antes de incidir en que "para eso tenía asesores contables que me ayudaban a hacer esas labores", ha manifestado.

Nunca cuentas en paraísos fiscales

Por otra parte, Urdangarin ha asegurado que, ni él, ni su esposa, la infanta Cristina, han tenido "nunca" alguna cuenta en algún paraíso fiscal y ha hecho hincapié en que la infanta "nunca" participó en la administración de Aizoon.

"Nunca hemos tenido cuentas en paraísos fiscales", ha respondido Urdangarin durante el interrogatorio. Además, el yerno del rey ha recordado que su mujer ha consignado el importe de cerca de 600.000 euros que la Fiscalía Anticorrupción le reclama a la infanta al considerar que se habría lucrado de los fondos supuestamente defraudados por su marido.

/p>