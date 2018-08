Política

Encuentro bilateral

PNV y PP abordarán la economía y el Guggenheim en una nueva reunión

02/04/2010

Se celebrará tras Semana Santa, según ha confirmado Basagoiti (PP). Sobre la construcción de un nuevo Guggenheim en Urdaibai, el líder popular ha dicho que la postura de su partido no está decidida.

Los presidentes del PNV, Iñigo Urkullu, y del PP, Antonio Basagoiti, se reunirán en los próximos días para hablar, entre otros asuntos, del proyecto del museo Guggenheim en Urdaibai y de varias cuestiones económicas.

Según ha declarado Basagoiti en una entrevista a la agencia EFE, la reunión se celebrará "a la vuelta de Semana Santa". El líder de los populares llevará a la misma "un documento con una docena de temas para estudiar y buscar consenso".



Entre ellos, estará el proyecto del Guggenheim de Urdaibai, pero también infraestructuras de Gipuzkoa, como el puerto de Pasaia, o cuestiones económicas como el apoyo a sectores como los autónomos o las pymes.

"Eso es lo que quiero hablar con él, si él quiere tocar alguna cuestión de país, la hablaremos", ha explicado Basagoiti.

"Si nos entendemos con el PNV en estos asuntos veremos la mejor fórmula de incluir al PSE, sin dejarlo en la estacada y sin dejarlo en minoría, para que se pueda sumar a estos asuntos, pero aún es pronto", ha agregado.

Sobre unos de los temas principales a tratar, el proyecto del Guggenheim, Basagoiti ha explicado que "a día de hoy no estamos de acuerdo ni con el gobierno de López ni con el del diputado general del PNV. La postura del Gobierno vasco es no porque es Guggenheim, porque ya hay uno, y la de José Luis Bilbao es Guggenheim porque sí, porque me da la gana. No estamos con ninguno de los dos".

El PP cree que lo que se haga en Urdaibai "primero tiene que generar trabajo en la zona, y en segundo lugar, que sea racional en la forma y el dinero, que no haya que vender las joyas de la abuela para hacer un proyecto allí. Si se llama Guggenheim, se llamará".