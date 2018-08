Política

Pilar Zabala: '¿Por qué no se investiga el GAL?'

14/03/2016

Pilar Zabala muestra su indignación tras conocerse el archivo de la investigación contra Rafael Vera, condenado a 10 años por el secuestro de Segundo Marey y que "no cumplió ni un día de cárcel".

Pilar Zabala, la hermana de Joxi Zabala, secuestrado, torturado, asesinado y enterrado en cal vida por los GAL, ha insistido en que las víctimas de esta organización terrorista se sintieron "humilladas, maltratadas y despreciadas" por las palabras del exsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, cuando aseguró que los Grupos Antiterroristas de Liberación tuvieron su "utilidad".

Zabala ha realizado estas declaraciones después de que se haya hecho público el archivo, por parte del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, de las diligencias de investigación incoadas por el Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ante la denuncia de la hermana de esta víctima del GAL, que consideró que las palabras de Vera eran constitutivas de un delito de enaltecimiento del terrorismo.

La denuncia la interpuso después de que el exsecretario de Estado afirmara que "la guerra sucia pudo ser, desde el punto de vista legal, una equivocación, pero, desde el punto de vista práctico, tuvo su papel", y consideró que "contribuyó a la colaboración francesa" contra ETA, por lo que tuvo "alguna utilidad".

En declaraciones realizadas a ETB, Pilar Zabala ha insistido en que, con las palabras de Rafael Vera, las víctimas de esa organización terrorista "se sintieron humilladas, maltratadas, despreciadas, y toda una serie de calificativos despectivos". "Nuestros sentimientos fueron heridos", ha asegurado.

Además, ha indicado que "nunca, nadie de los que se supone que tuvieron algo que ver" con el asesinato de su hermano, se ha dirigido a ella para pedir disculpas, y tan solo el exgobernador civil de Bizkaia, Daniel Arranz, le dijo a ella, en una conferencia y ante medio centenar de personas, que sabía que "políticos de su partido habían creado los GAL".

Zabala ha afirmado que agradece escuchar declaraciones públicas de alguien del PSOE, como Idoia Mendia, asegurando que lo que dijo Rafael Vera era "vomitivo", aunque no le "reconfortan". "A mí las palabras bonitas no me valen. Me valen los hechos", ha indicado.

Tras señalar que se trataba de "terrorismo de Estado", ha recordado que Vera, que estuvo condenado a 10 años por el secuestro de Segundo Marey, "no cumplió ni un día ni dos ni tres" de cárcel, y ha recordado que el propio Ricardo García Damborenea, exsecretario general del PSE-EE en Bizkaia, condenado por su vinculación con los GAL, afirmó que el expresidente del Gobierno Felipe González estaba al corriente de todo.

"¿Por qué esas palabras no se investigan?, ¿Por qué no se investiga el GAL? Todos sabemos muchas cosas, pero nadie hace nada. Quienes tienen las herramientas del Estado de Derecho, los juristas, los magistrados y los jueces, todas esas personas deberían trabajar al unísono y proteger a las víctimas", ha indicado.

