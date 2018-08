Política

CASO DE LOS ERE

Chaves dice que en su etapa 'nunca se aprobó una decisión ilegal'

16/03/2016

Asimismo, el abogado de Griñán ha criticado que el Gobierno español ha presionado para que tanto Chaves como Griñán "hicieran el paseillo" a fin de "compensar los casos de corrupción nuevos que hay".

El expresidente andaluz Manuel Chaves ha sido increpado cuando ha llegado hoy a los juzgados de Sevilla para declarar como investigado en el caso de los ERE.

Chaves ha llegado en un coche acompañado de sus escoltas hasta las puertas de los juzgados, y en el recorrido de la veintena de metros que le separaban de las puertas ha sido increpado por varios ciudadanos.

En un comunicado difundido a la prensa una vez concluida su comparecencia, Chaves ha señalado que se ha ratificado en su declaración en el Supremo, donde prestó declaración "durante varias horas", ha destacado que allí contesto "a todas y cada una de las preguntas" del magistrado instructor y el Ministerio Fiscal, tal y como "consta en la transcripción de la misma, de 49 páginas, que está incorporada a la causa".

"En esa declaración está claramente fijada mi posición ante los hechos ocurridos. Desde el pasado 14 de abril, no se ha producido novedad alguna en relación con los hechos por los que presté declaración ante el Tribunal Supremo. Nada ha cambiado y mi posición no ha variado, por lo que la he ratificado en todos sus términos ante el Juzgado de Instrucción", pone de manifiesto Manuel Chaves en dicho comunicado.

De igual modo, reitera "una vez más" que en los Consejos de Gobierno que presidió durante su etapa como presidente de la Junta de Andalucía, "nunca se impulsó, se mantuvo o se aprobó una decisión ilegal".

Tras Chaves, ha comparecido ante el juez el también expresidente de la Junta José Antonio Griñán, quien igualmente ha ratificado la declaración que prestó el día 9 de abril de 2015 en el Supremo en calidad de "imputado".

Griñán también ha emitido un comunicado de prensa en el que explica que, en esta declaración del Supremo, "que se extendió por un tiempo superior a las cuatro horas y cuya transcripción ocupa 63 folios, intervinieron, además del juez instructor, dos fiscales de la Sala Segunda del Tribunal Supremo", a los que contestó, "con claridad y minuciosamente, a 119 preguntas".

Al finalizar la comparecencia, el abogado de Griñán, José María Mohedano, ha criticado que el Gobierno del PP "ha presionado" para que tanto Griñán como Manuel Chaves prestaran declaración como investigados ante el juez del caso ERE e "hicieran el paseíllo" a fin de "compensar los casos de corrupción nuevos que hay".