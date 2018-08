Política

Caso Gürtel

Cospedal (PP): "Vamos a seguir confiando en la Justicia"

Redacción

07/04/2010

La secretaria general de los populares dice que "no hay miedo a nada" y añade que "si hay cambios procesales" el partido actuará. "De momento no los hay", ha añadido.

La secretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal, ha dicho que su partido actuará "si hay cambios procesales" en relación al ''caso Gürtel'', pero ha dejado claro que "de momento no los hay". "No hay miedo a nada", ha añadido, preguntada por la ausencia de medidas contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

"Aquí lo que hay es una postura muy responsable por parte del Partido Popular, que está haciendo lo que tiene que hacer, que tiene cesados en sus cargos orgánicos en el partido, y por lo tanto sin ningún tipo de autoridad, a todas aquellas personas que tienen algo que ver en este asunto, teniendo en cuenta que todavía hay muchos casos sobre los que solo hay una imputación y la justicia tiene que seguir trabajando", dijo.

En este sentido, ha apuntado que el PP "va a seguir confiando en la justicia" y ha insistido en que el sumario conocido ayer sobre la trama Gürtel "no aporta datos nuevos". "Tenemos que ser respetuosos. Si hay cambios procesales actuaremos, pero de momento no los hay", subrayó.

También ha señalado que, hace más de un año, se intento dar la "apariencia" de que existía "una especia de Filesa" en torno al PP, pero "aquí no hay nada parecido", ya que "el PP no ha recibido dinero. "Lo que han hecho ha sido aprovecharse del PP, que es una cosa distinta".