Oyarzabal dice que es "lamentable" que Garzón sea juzgado

Redacción

08/04/2010

Iñaki Oyarzabal cree que es "lamentable" que el juez Garzón "tenga que sentarse en el banquillo acusado por un grupúsculo como la Falange".

El secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzabal, ha afirmado que le parece "lamentable" que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se "tenga que sentar en el banquillo acusado por la Falange" y ha mostrado su respeto por este magistrado, de quien ha dicho que "ha prestado un servicio excepcional a la democracia en España".



En una entrevista en Onda Vasca, Oyarzabal se ha referido así a la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela de transformar en procedimiento abreviado las diligencias abiertas contra Garzón tras unas denuncias de la Falange y Manos Limpias al considerar que el juez pudo supuestamente cometer un delito de prevaricación al declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.



"A mí me parece triste lo que está pasando. Yo tengo mucho respeto por el juez Garzón, ha prestado un servicio excepcional a la democracia en España y me parece lamentable que se tenga que sentar en el banquillo acusado por la Falange, no tiene ni pies ni cabeza", ha asegurado el dirigente ''popular'' vasco.



Oyarzabal ha añadido que si la justicia ha tomado esta decisión "será porque (Garzón) no tomó las decisiones adecuadas en las diligencias de ese caso", al tiempo que ha mostrado su deseo de que el asunto se "solvente" con su clarificación y que "todos reconozcamos el papel del juez Garzón".



"Y no me gusta en absoluto que grupúsculos como la Falange puedan tener protagonismo de esta manera. Me parece triste y lamentable", ha resumido.