Política

Tras el cese de pascual

Errejón ve a 'la lealtad al proyecto' por encima de las diferencias

agencias | redacción

29/03/2016

"Mientras que la discusión sea franca con cualquier compañero, la discusión no hace daño", ha explicado el número dos de Podemos, tras estar varias semanas sin hacer comparecencias públicas.

Noticias (1) Iglesias cesa al secretario de Organización de Podemos

El secretario Político y 'número dos' de Podemos, Iñigo Errejón, ha explicado que, tras conocer la destitución de Sergio Pascual como secretario de Organización, se tomó algo de tiempo para poder "reflexionar" y llegó a la conclusión de que la "lealtad al proyecto político" estaba por encima de todo eso.

"Es obvio que yo no la comparto -la decisión de cesar a Pascual- no comparto todas las decisiones del secretario general, pero sigue siendo mi secretario general y seguimos trabajando juntos", ha reconocido Errejón en una rueda de prensa en la Cámara Baja, en su reaparición ante los medios desde que Pascual fuera cesado de la Ejecutiva del partido morado hace justo dos semanas.

De este modo, Errejón ha argumentado que tras conocer la destitución de Pascual por parte de Iglesias "un poco antes" de hacerse pública, y trasladarle su desacuerdo, decidió tomarse un tiempo de "reposo y silencio", que no de "inactividad", para poder "reflexionar" y "elevar miras", y llegar así a la conclusión que la "lealtad al proyecto político" estaba por encima de todo eso.

Además, ha reconocido que aunque no estaba de acuerdo con la decisión, ésta formaba parte de las "atribuciones" que, según los estatutos del partido, ostenta el secretario general, quien es el encargado de nombrar a los miembros de su equipo de Coordinación, así como de destituirlos si pierde la confianza en ellos.

El proyecto que nos ha traído hasta aquí merece altura de miras. Estamos a mitad de camino: todo por delante para sumar a los que faltan. — Íñigo Errejón (@ierrejon) 29 de marzo de 2016

"Es una decisión que no comparto pero que está dentro de las atribuciones del secretario general. La respeto a pesar de no compartirla. Hay algo que está por encima, que es la lealtad de un proyecto. En ese sentido estamos juntos", ha reafirmado.

Por ello, ha defendido que "la lección fundamental" que hay que sacar de esta situación "es que hay que elevar las miras". "No hubo cinco millones de españoles que nos votó para mirarnos hacia adentro, para mirarnos el ombligo, sino para dar respuestas", ha sentenciado, tras reconocer, no obstante, que "no han sido semanas sencillas" ni para Podemos ni para él.

Preguntado sobre si sus discrepancias con Iglesias han dañado la relación entre ambos, Errejón ha asegurado que lo que perjudicial hubiera sido no discutir "las diferencias". "Mientras que la discusión sea franca con cualquier compañero, la discusión no hace daño. Si no hubiéramos discutido no habríamos tomado decisiones controvertidas", ha apostillado.