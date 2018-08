Política

El acusado de planear el asesinato de Patxi López se desvincula de ETA

agencias | redacción

04/04/2016

Medina ha dicho que ETA le pidió realizar el atentado, pero que él se negó.

El presunto miembro de ETA Tomás Miguel Madina Etxebarria acusado de conspirar para asesinar en 2010 al lehendakari Patxi López y al exconsejero de Interior vasco Rodolfo Ares, ha negado hoy en el juicio cualquier vinculación con ETA y ha asegurado que aunque la organización le pidió colaborar, él se negó.

"Yo no soy Basurde. Ni he pertenecido a ETA ni he colaborado con ella", ha declarado Madina en la vista oral del juicio que comienza hoy en la sede de San Fernando de Henares de la Audiencia Nacional.

Al procesado se le imputa un delito de participación activa en organización terrorista y dos de asesinato terrorista en grado de conspiración, por los que la Fiscalía solicita 40 años de cárcel.

Según el relato provisional del Ministerio Público, el acusado, experto tirador de arma larga aficionado a la caza mayor, tenía previsto atentar contra los dos exaltos cargos del Gobierno Vasco el 19 de junio de 2010, coincidiendo con el primer aniversario del asesinato del inspector Eduardo Puelles.

El atentado no se llegó a perpetrar al haber sido intervenido meses antes en Portugal un rifle que iba dirigido al comando Otazua, autor del asesinato de Puelles.

Madina, que solo ha contestado a las preguntas de su defensa, ha negado cualquier vinculación con ETA y ha relatado al tribunal que en el año 2008 ETA le dirigió un sobre que no abrió porque le dio "muy mala sensación".

Un año después, según ha explicado el acusado, recibió otro sobre similar en el que le proponían colaborar con la organización y se dirigió al lugar donde le indicaban, la localidad francesa de Castres, para comunicarles su negativa a la propuesta.

"Un hombre me pidió ayudar a la organización pero nunca me habló de ningún atentado y yo me negué a colaborar. No he vuelto a tener otro contacto con ETA", ha apostillado.

El lugar desde el que el acusado tenía previsto disparar era, según la Fiscalía, el Parque Larreagaburu en Bilbao, ya que es "idóneo para cometer el atentado usando mira telescópica".

Medina ha declarado que solo estuvo en ese parque por razones laborales, ya que él era perito de una aseguradora y recibieron un aviso de un supuesto robo en un coche en el aparcamiento de esa zona.

Con respecto a los tres rifles intervenidos en su domicilio por la Guardia Civil, el acusado ha explicado que eran tres escopetas con licencia de armas y que la mira telescópica intervenida se la regaló su madre cuando todavía era menor de edad y "pertenecía a una escopetilla de aire comprimido".

