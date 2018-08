El testigo que identificó a Jorge Olaiz se niega a declarar

Política

04/04/2016

El testigo que identificó a Jorge Olaiz en un supuesto intento de atentado se ha negado a declarar en el juicio sin ocultar su cara con peluca y gafas de sol.

El testigo clave que identificó a Jorge Olaiz esperando en la calle para presuntamente matar a un edil de UPN en Pamplona/Iruña se ha negado hoy a testificar en el juicio sin ocultar su cara con peluca y gafas de sol, por miedo a que atenten contra su vida o la de su familia.

La acusación contra Olaiz se basa precisamente en la declaración de este testigo, que evitó supestamente el intento de asesinato, al ver presuntamente al acusado y a otro miembro de ETA cerca de la casa del edil Miguel Ángel Ruiz Langarica en actitud sospechosa, alertó a una patrulla de la Policía Nacional.

Olaiz fue excarcelado en mayo de 2014, pero volvió a ser enviado a prisión en febrero del año pasado tras la reapertura de la causa. Olaiz ha rechazado las acusaciones.

El testigo ha acudido a la vista con gafas de sol, barba y peluca postizas, ante lo que la abogada de Olaiz ha protestado recordando que su defendido tiene derecho a verle. La presidenta del tribunal le ha instado entonces a quitarse esos elementos.

El hombre se ha negado a hacerlo porque, ha dicho, no puede "arriesgar su vida". "Me expongo a que me puedan meter dos tiros por la espalda, que era lo que pretendía esta gente".

El fiscal ha apoyado que se deshiciera del disfraz porque ya se ha ocultado su nombre y el testigo ha alegado hoy un "temor general" y no una amenaza particular, al tiempo que ha recordado que si el acusado no le ve, la declaración podría ser declarada nula.

Ha pedido entonces al tribunal que suspendiera hasta mañana la sesión y se le diera así tiempo de reflexionar, ante lo que el testigo ha dicho que no iba a cambiar de opinión ni se iba a quitar "nada".

Finalmente, el testigo se ha ido sin declarar pero la magistrada presidenta le ha avisado de que podría tener que volver mañana, cuando el fiscal expondrá su postura acerca de la posibilidad de que comparezca disfrazado.