Política

Petición del Ministerio

DSS 2016 podría calificar a ETA como 'fenómeno terrorista'

Agencias | Redacción

14/04/2016

El alcalde, Eneko Goia, ha dicho que se estudia "ajustar" el texto que define a ETA como "fenómeno político, militar y cultural" en el marco del proyecto 'Tratado de Paz'.

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha señalado que la Oficina de la Capitalidad Cultural San Sebastián 2016 estudia "ajustar el texto" que califica a ETA como "fenómeno político, militar y cultural" en el marco del proyecto 'Tratado de Paz', tras la petición del Ministerio de Cultura de tener "especial cuidado" en el tratamiento al respecto, y ha subrayado el "compromiso inequívoco" de calificar a la banda como "fenómeno terrorista".

Goia ha realizado estas declaraciones en San Sebastián, al ser preguntado por la carta remitida el miércoles por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a los responsables de San Sebastián 2016 en la que expresan su "preocupación" por el hecho de que el denominado "Tratado de Paz" hablara de la banda con conceptos como "el exorcismo cultural de ETA", "el binarismo que ha impedido todo intento de reflexión", "un fenómeno a la vez político, militar y cultural", y "epítome de un conflicto total que ha movilizado hasta la última partícula de la sociedad".

"Especial cuidado en los términos empleados"

En la misiva, el Ministerio emplazaba a la Fundación San Sebastián 2016 (en la que participan tanto el Ayuntamiento, como la Diputación de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco y el propio Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en condición de patrono) a que pongan "especial cuidado" en los términos empleados que figuran en el dossier de prensa ante "temas tan delicados, aunque sea desde un plano artístico".

El regidor donostiarra ha señalado que la propia oficina de DSS2016, tras recibir la citada carta, "ha quedado en buena disposición para analizarlo", y ha querido destacar, debido a la polémica que se ha suscitado con esta cuestión, el "compromiso inequívoco" por parte de todas las instituciones que forman parte de la Fundación "de hacer el análisis crítico, que no merece otra cosa, de la violencia terrorista de ETA". "Creo que siempre lo hemos compartido y también la oficina de la Capitalidad", ha remarcado.

A su juicio, esta polémica "no está basada tampoco en un hecho real", ya que "se refiere a un texto muy particular de una de las partes de la exposición, que en su enunciado cita como terrorista la actividad de ETA", por lo que "no hay dudas respecto a eso".

"En cualquier caso, si para que ese compromiso que existe por parte de todas las instituciones de calificar las cosas por su nombre, como no puede ser de otra manera, se puede hacer ajustando algún texto, creo que no hay ningún problema en hacerlo, ni por parte del resto de instituciones, ni por parte de la propia oficina", ha manifestado.

"Intervienen distintos comisarios"

Tras explicar que en este proyecto "intervienen distintos comisarios" y que llevar a cabo el citado ajuste "es una cuestión básicamente de dirección cultural", ha asegurado que la oficina de DSS2016 "sí que lo está analizando y que está viendo qué puede variarse para que eso sea así".

De este modo, ha insistido en que "debe hacerse básicamente en torno a criterios culturales sentada la base porque eso nadie lo ha discutido nunca, evidentemente que la calificación que merece la violencia ejercida por ETA no ofrece lugar a discusión".

"Es un fenómeno terrorista y en el propio proyecto, concretamente en el que se refiere al proceso de Argel, que es parte de todo el conjunto del 'Tratado de paz', ya viene calificado así", ha concluido.

, ha concluido., ha concluido.