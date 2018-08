Política

LANBIDE

Piden la dimisión de Blasco por sus declaraciones sobre Lanbide

AGENCIAS | REDACCIÓN

20/04/2016

El viceconsejero de Empleo dijo ayer que 'sus hijos están permanentemente accediendo a portales de empleo en internet porque "ni se les pasa por la cabeza apuntarse a Lanbide'.

EH Bildu y PSE han pedido hoy la dimisión del viceconsejero de Empleo, José Andrés Blasco, por haber dicho que Lanbide no sirve para encontrar trabajo, mientras que PP y UPyD han reclamado al lehendakari, Iñigo Urkullu, que dé explicaciones en el Parlamento sobre el "fracaso" de este servicio.

Blasco reconoció ayer en una jornada en Bilbao que "sus hijos están permanentemente accediendo a portales de empleo en internet porque ni se les pasa por la cabeza apuntarse a Lanbide, ya que poco se encuentra ahí".

Antes de que sus declaraciones provocaran una cascada de reacciones, el propio viceconsejero ha intentado matizarlas esta mañana en una entrevista en Radio Euskadi en la que ha asegurado que no pretendió "en absoluto menospreciar a Lanbide, que desarrolla sin duda una formidable tarea en un momento de dificultades enormes".

Sin embargo, sus explicaciones no han convencido a los grupos de la oposición en el Parlamento Vasco, que han convocado por separado a los medios de comunicación a media mañana para reprobar la figura de Blasco.

Así, en los pasillos de la Cámara vasca, Belén Arrondo (EH Bildu) ha pedido directamente la dimisión de Blasco porque, a juicio de su grupo, ha quedado "totalmente inhabilitado para seguir en el cargo" y ha advertido de que un viceconsejero de Empleo no puede decir que Lanbide es un servicio "inútil" para buscar trabajo.

Jon Azkue (PSE) ha considerado que Blasco "debe quedarse en su casa" y no incorporarse a un cargo del que depende un servicio en el que "no cree" y ha opinado que si el viceconsejero no cesa por voluntad propia, el Gobierno Vasco tendría que destituirle.

Laura Garrido (PP) ha pedido ir "más allá" de la dimisión de una persona y acometer un cambio "radical" de rumbo y de modelo en Lanbide porque lo que ha hecho Blasco es "corroborar su desastrosa gestión", algo "preocupante" ya que Euskadi tiene la competencia en materia de políticas activas de empleo.

En una nota, Gorka Maneiro (UPyD) ha preguntado al lehendakari si mantiene su confianza en el equipo que dirige el Departamento de Empleo "cuando éste no cree en la que es su función principal, luchar contra el paro", y ha recordado que "mantener este servicio cuesta muchos millones de euros al año".

"Desafortunadas"

El consejero vasco de Empleo, Ángel Toña, ha admitido hoy que fue "desafortunada" la declaración de Blasco, pero ha considerado que su intención era "enfatizar" lo que "todavía queda por hacer" en el servicio vasco de empleo.

Toña ha apelado al "derecho a la equivocación". "Después viene también el derecho y la obligación que todos tenemos cuando nos equivocamos a corregir nuestras palabras", ha dicho.