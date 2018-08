Política

Operación policial

Acusados por el 'caso aztnugaL' llaman a movilizarse contra la tortura

agencias | redacción

20/04/2016

Han pedido a la ciudadanía realizar más murales como el de Burlada y a participar en la manifestación del sábado en la localidad navarra.

Los cinco miembros de Ekin juzgados en el 'caso aztnugaL', en cuyo apoyo se pintó en Burlada el mural contra la tortura por el que ayer fueron detenidas ocho personas, han advertido una "venganza" de la policía en su "intento de imponer un relato falso, el que interesa al Estado español".

En conferencia de prensa, en nombre de los cinco jóvenes (que la semana pasada fueron condenados a dos años de cárcel, tras llegar a un acuerdo con el fiscal y comprometerse a renunciar a la violencia) aunque acompañados de medio centenar de personas, Gorka Mayo ha reiterado la denuncia de las torturas a las que en su día fueron sometidos.

Ha relacionado la denuncia de estas torturas con el mural pintado hace días en Burlada que, según la policía, puede incurrir en "injurias" contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por cuya autoría la policía detuvo ayer a 8 personas, entre ellas el portavoz de Sortu en Navarra, Txelui Moreno, hoy presente entre quienes apoyaban a los jóvenes.

Mayo ha sido contundente al señalar que "lo que ayer buscaba la Policía Nacional no lo van a conseguir. Las amenazas y las detenciones no nos van a parar. No van a conseguir que dejemos de denunciar las torturas a las que fuimos sometidos" tras su propia detención en 2011.

Se ha referido a que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos "condenó al Estado español" por no investigar estos hechos, y ha asegurado que en España en los últimos años "la tortura no ha sido algo casual o puntual, sino sistemática", como muestra un estudio de la Fundación Euskal Memoria que ha acreditado 5.022 casos de tortura.

Movilizaciones

"Detener a las personas que denuncian la tortura es un ultraje a la democracia y es un ultraje a la verdad de lo sucedido", ha subrayado Mayo, quien ha convocado a participar en una manifestación este sábado en Burlada contra la tortura, una cita en la que caben "personas de distinta ideología".

También el Ayuntamiento de Burlada ha convocado para esta tarde un pleno extraordinario sobre estas detenciones, contra las que además mañana habrá una concentración silenciosa en la localidad.

También se ha mostrado "encantado" del "efecto multiplicador" que las detenciones de ayer en Burlada ha tenido en las críticas contra la tortura, ya que en las últimas horas han proliferado en diferentes lugares carteles como el que reproducía el mural investigado, en el que aparece la palabra "tortura" tachada con una raya roja.

una raya roja. una raya roja.