Otegi pide a la UE su implicación 'para resolver el conflicto vasco'

Agencias | Redacción

26/04/2016

'Tratar de seguir instrumentalizando tanto mi persona como el conflicto vasco para ocultar las graves deficiencias de ese Estado, es una estrategia condenada al fracaso', le dicho Otegi a Rajoy.

El líder independentista vasco Arnaldo Otegi ha afirmado hoy en el Parlamento Europeo (PE) que su visita va encaminada a "anunciar una política nueva", y ha pedido al Gobierno de España que deje de estar "anclado en el pasado" y "mirar hacia el futuro".

"Nosotros y nosotras hemos venido aquí a anunciar una política nueva. Ellos (el Gobierno español) siguen anclados en el pasado; nosotros miramos de cara y de frente al futuro", ha dicho en una conferencia organizada por Basque Friendship Group en el PE, formado por diferentes eurodiputados.

Otegi se ha dirigido al presidente del Gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, y decirle: "Con absoluta claridad, que tratar de seguir instrumentalizando tanto mi persona como el conflicto vasco para ocultar las graves deficiencias de ese Estado, es una estrategia condenada al fracaso".

El líder de la izquierda abertzale ha criticado la política de dispersión de los presos vascos, que no tiene en su opinión "ningún sentido", "no está justificado jurídicamente" y es "cruel con los familiares de los presos vascos". En este sentido ha dejado claro que no puede haber un escenario de paz con "centenares de presos políticos", y ha reclamado que se resuelvan "con urgencia los casos de los presos vascos enfermos".

Ha manifestado que confía en que "algún día" se pueda hablar de víctimas en su conjunto, "no de una parte y de otra", y reconocer que "todos" han sido "víctimas de un mismo conflicto" y que no harán "distinciones entre unos y otros".

Tras afirmar que ETA hademostrado su disposicón a "neutralizar sus arsenales" a "desarmarse" y recalcar que el Gobierno español "no ha querido saber nada", ha pedido la implicación de la UE para resolver "el conflicto vasco" poniendo como ejemplo el caso norirlandés y ahora en el proceso de paz en Colombia.

Al término de la conferencia, un grupo de europarlamenarios de UPyD, PP y PSOE se ha concentrado en el Parlamento en protesta por el discurso de Otegi y en recuerdo de las víctimas de ETA.

