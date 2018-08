Política

Homenaje

El exilio del lehendakari Agirre en la memoria, de Berlín a New York

13/05/2016

Dentro de los actos programados para este año con motivo del 80 aniversario del primer Gobierno Vasco, Reno, New York y Berlín ahondarán en el exilio forzado de José Antonio Agirre.

Con motivo del 75 aniversario del paso del lehendakari José Antonio Agirre por Berlín en su larga y dolorosa huida hacia el exilio, destacadas entidades internacionales han organizado un completo programa conmemorativo.

Según informan los promotores de las actividades en una nota, por un lado, se está realizando un congreso internacional, de marzo a junio de 2016 en Reno, Berlín y New York; por otro lado, la Euskal Etxea de Berlín ha organizado multitud de actividades del 31 de mayo al 2 de junio en la ciudad alemana.

"Tal y como señaló Asier Vallejo, Director para la Comunidad Vasca en el Exterior del Gobierno Vasco, el programa no sólo profundiza en el contexto histórico del lehendakari Agirre, sino que se sitúa además en el nacimiento de la actual Unión Europea. Con sus palabras quiso resaltar el trabajo realizado por el primer lehendakari del Gobierno Vasco José Antonio Agirre desde el exilio, rememorando su huida, en la que contó con el asilo clandestino en diferentes países.", dice la nota.

A su vez, el congreso académico ?The International Legacy of Lehendakari Jose Antonio Agirre?s Government? ha sido organizado y financiado por el Instituto Vasco Etxepare, y el William A. Douglass Center for Basque Studies de la Universidad de Nevada, Reno, y cuenta también con el apoyo y participación del Agirre Lehendakaria Center y de la Secretaría General de Acción Exterior del Gobierno Vasco, y con ayuda de la Cátedra Mikel Laboa de la UPV/EHU.

Los responsables académicos de este triple congreso han sido el codirector del William. A. Douglass Center for Basque Studies Xabier Irujo, la directora para la Promoción y Difusión del Euskera del Instituto Vasco Etxepare Mari Jose Olaziregi y Carsten Sinner, de la Universidad de Leipzig.

"Los objetivos principales del programa -dice la nota- son analizar y dar a conocer la dimensión europea de Agirre y reconocer su aportación a la construcción europea. Es el congreso académico más relevante y puntero que se ha organizado hasta la fecha sobre la importancia y la figura del lehendakari Agirre, y se trata de un evento de máximo nivel, no solo por la calidad de sus ponentes sino también por la variedad de temas que tratará".

En junio, parada en Berlín

El congreso que se celebrará en Berlín el 1 de junio tratará el exilio de Agirre y los vascos y la formación de Europa con ponentes como Carlos Collado Seidel (Phillips Universität Marburg), Joan Villarroya (Universidad de Barcelona), el escritor y periodista Nicholas Rankin y el historiador Hilari Raguer i Suñer. Por su parte, la Euskal Etxea de Berlín ha preparado un programa cultural e institucional, en colaboración con diversas entidades y artistas y con el apoyo de la Secretaría General de Acción Exterior del Gobierno Vasco. Estos actos se desarrollarán en Berlín entre el 31 de mayo y el 3 de junio con el título ?Agirre in Berlín 1941-2016. Das Baskenland mitten in Europa? (El País vasco en el corazón de Europa).

El programa contempla la influencia de la guerra civil y del exilio vasco en distintas disciplinas artísticas; para ello, se han programado publicaciones, charlas, conciertos y eventos diversos. Por ejemplo, Kirmen Uribe y Mikel Urdangarin presentarán el espectáculo ?Zaldiak eta beren itzalak? en el conocido Teatro Gorki. Traducirán al alemán los fragmentos correspondientes a Alemania de la edición crítica del diario de Agirre y de su libro ?De Guernica a Nueva York pasando por Berlín"; también se ha creado un mapa comentado con los lugares que visitó y en los que vivió Agirre en Berlín. Todos los detalles están disponibles en www.agirreinberlin.eus, pues tal y como ha aclarado Añorga, ?esto no termina el 3 de junio. Todo el que quiera conocer la historia vasca desde Alemania y en alemán, podrá hacerlo a partir de ahora?