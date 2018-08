Política

JUICIO

Maroto reitera ante el juez la 'repugnancia' que le produce Bárcenas

AGENCIAS | REDACCIÓN

25/05/2016

Maroto ha declarado hoy como investigado, por la querella que le interpuso Luis Bárcenas por injurias y calumnias.

El vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, ha reiterado hoy ante el juez la "repugnancia" que le produce el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas por el "enorme daño" que ha causado al "crédito y buen nombre" del partido.

Maroto ha declarado hoy como investigado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, por la querella que le interpuso Luis Bárcenas por injurias y calumnias.

En declaraciones a los periodistas a su salida de los Juzgados de Plaza de Castilla, el vicesecretario ha manifestado que le parece "absolutamente necesario" que alguien que tenga cerca a los medios pueda "ponerle voz" a lo que una "inmensa mayoría de militantes del PP" siente en relación a Bárcenas.

El juez admitió a trámite la querella del extesorero contra unas declaraciones que hizo el dirigente popular el pasado julio de 2015 en un programa de Telecinco.

Maroto dijo que Bárcenas le daba un "asco" que no lo podía ver y lo llamó "delincuente", aunque después matizó y dijo "presunto delincuente". Bárcenas se querelló por injurias y calumnias.

El vicesecretario ha mantenido hoy que tales declaraciones las hizo amparándose en su "libertad de expresión" y ha lamentado haber tenido que pasar por un juzgado "para decir lo que pienso". "Mi opinión no ha cambiado", ha añadido.

El dirigente del Partido Popular ha expresado la necesidad de ser "absolutamente contundentes" contra la corrupción, a la que únicamente se le puede combatir con "tolerancia cero". "Si se prueba un delito de corrupción, se tiene que cumplir la pena y pagar el dinero", ha concluido.

Bárcenas a Maroto: "Me produce repugnancia y un asco tremendo"



Bárcenas no ha tardado en responder a Maroto en los mismos términos. "Maroto me produce repugnancia y un asco tremendo", ha dicho.

El extesorero ha tildado al dirigente popular de "un político de escaso nivel" que está "absolutamente desacreditado" y le ha acusado de no creer en la presunción de inocencia, razón por la cual "él mismo se descalifica".

