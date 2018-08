Política

Ayuntamiento

Vitoria pretende anular el contrato de alquiler de San Antonio

Agencias | Redacción

27/05/2016

El Ayuntamiento ha aprobado iniciar un expediente de anulación del contrato por el que fueron condenados Alonso y Maroto. La resolución ha sido aprobada con los votos de EH Bildu, Podemos e Irabazi.

El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha aprobado iniciar un expediente de anulación del contrato por el que el ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y el vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, han sido condenados por el Tribunal de Cuentas del Estado por causar, durante su etapa al frente del Consistorio de la capital alavesa, un perjuicio de 393.000 euros a las arcas municipales.

La resolución del pleno municipal ha sido aprobada con los nueve votos a favor de EH Bildu, Podemos e Irabazi, la abstención de los nueve concejales que suman el PNV y el PSE-EE, y el voto en contra de siete ediles del PP.

En las filas del grupo 'popular', que cuenta con nueve concejales, no han participado en la votación ni el propio Maroto, que aunque ha estado en la sesión no estaba presente en el salón de plenos en el momento de emitir el voto, ni otra concejal que no ha podido asistir al pleno, según han informado fuentes municipales.

No es vinculante

La moción, que no es vinculante, se ha aprobado dos semanas después de que el Tribunal de Cuentas del Estado condenara a Alonso, Maroto y al resto de concejales del PP que formaban parte del Gobierno municipal de Vitoria-Gasteiz que firmó, en 2007, un contrato de alquiler de unas oficinas con el empresario Gonzalo Antón.

La moción aprobada este viernes propone iniciar un expediente de anulación de dicho contrato -que sigue vigente- al "amparo" de la sentencia del órgano fiscalizador y de las conclusiones de la comisión de investigación constituida en su día en el Ayuntamiento en torno a este asunto.