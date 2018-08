Política

Declaraciones del domingo

Basagoiti tilda a Egibar de "fanático y utópico talibán"

Redacción

04/05/2010

El presidente del PP vasco advierte al PNV de que sino "sacan la pata" se retratarán como "gente que antes del empleo, de la economía y de la empresa ponen sus posiciones independentistas".

Las declaraciones del portavoz del PNV, Joseba Egibar realizadas en un mitin el pasado domingo no han dejado indiferente al presidente del PP en el País Vasco, Antonio Basagoiti que lo ha acusado de "independentista, fanático y utópico talibán" por opinar que "las empresas vascas no son españolas y no tienen que trabajar con el resto de España".

En una entrevista en Punto Radio, el presidente del PP vasco ha afirmado que Egibar "dijo lo que dijo" aunque luego "haya querido rectificarlo" y ha añadido que el PNV "ha metido la pata".

En este sentido, Basagoiti les ha emplazado que "la saquen si quieren y si no, que se retraten ante todos los vascos y los españoles como lo que son: gente que antes del empleo, de la economía y de la empresa ponen sus posiciones independentistas".

Plan de Paz

En cuanto a la búsqueda de consenso con los jeltzales acerca del Plan de Paz, Basagoiti ha señalado que "ha tendido la mano al PNV" para que se sume a un proyecto educativo que plantea que "no haya jóvenes que vean con buenos ojos la violencia".