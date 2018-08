Las JJGG de Gipuzkoa apoyan las consultas de Gure Esku Dago

Política

02/06/2016

Por su parte el delegado del Gobierno ha enviado oficios a los 34 alcaldes de estos municipios para que 'no se involucren' en las consultas a realizar este domingo.

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han mostrado mediante una votación realizada este jueves su apoyo a las consultas populares que, organizadas por Gure Esku Dago se celebrarán este domingo en un total de 34 municipios vascos, 32 de los cuales son guipuzcoanos.

Esta propuesta se ha aprobado hoy en la Comisión de Instituciones, Gobierno y Reglamento de la cámara foral con los votos de los dos grupos que la han impulsado, PNV y EH Bildu, el rechazo de PSE-EE y PP y la abstención de Podemos.

Podemos ha optado por la abstención, puesto que considera que el "derecho a decidir también debe aplicarse a otros ámbitos como la incineradora, y porque, el PNV "no es un buen compañero de viaje". Por su parte, PSE y PP han votado en contra.

El texto aprobado expresa su respaldo "al ejercicio práctico" del derecho a decidir y reivindica "la capacidad que le corresponde a la ciudadanía de Euskal Herria de decidir sobre su futuro, de que sea consultada y de que sea respetada su voluntad libre y democráticamente expresada".

Oficios del delegado del Gobierno

El delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, ha remitido oficios a los 34 alcaldes de estos municipios para que "no se involucren", dice, en estas consultas "sin respaldo legal2. Gure Esku Dago aclaró en su día que para no comprometer a las instituciones las urnas no estarán en edificios públicos.

