Denuncian ante Delegación del Gobierno español las 'injustas' multas

AGENCIAS | REDACCIÓN

03/06/2016

Las 37 personas que se encadenaron a la Delegación del Gobierno en Pamplona para denunciar la situación de los presos vascos han sido multadas con 22.000 euros.

Un grupo de 37 personas que han sido multadas con 600 euros cada una (22.200 euros en total) se han concentrado hoy ante la Delegación del Gobierno para protestar por estas "injustas" sanciones, que les han notificado por participar en una acción de protesta el 30 de diciembre de 2015.

En esa fecha, estas personas se encadenaron a la Delegación del Gobierno en Pamplona/Iruña para denunciar la situación que atraviesan los presos vascos.

Los concentrados se han tapado la boca con trozos de cinta en los que podía leerse "600 euros", para denunciar simbólicamente "este nuevo capítulo de represión económica salvaje impuesta mediante policías, leyes injustas y juzgados", han explicado en un comunicado leído durante esta acción de protesta.

"No aceptamos las sanciones impuestas, al igual que no reconocemos la Ley Mordaza", han destacado los concentrados, que denuncian en el comunicado que el objetivo de esta ley "no es sino silenciar las voces disidentes, infundir el miedo, desactivar, asimilar".

Tras resaltar que "es hora de pasar de las palabras a los hechos", los concentrados han afirmado que "es hora de adoptar compromisos reales, ya que a 37 jóvenes de Navarra se nos quiere poner la mordaza por una protesta legítima y solidaria, y entendemos que hacerle frente no es solo responsabilidad de nosotros y nosotras".

En ese sentido, han anunciado la puesta en marcha de una dinámica para "plantarle cara a estas multas y blindar este tipo de acciones en el futuro, tratando de combinar no solo las acciones judiciales oportunas sino movilizándonos en la calle y apelando a la solidaridad económica", para lo que han abierto una cuenta corriente para recibir ayudas.

Al término de la concentración, los participantes en la misma han roto en pedazos las notificaciones oficiales de las multas.