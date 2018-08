Política

Caso San Antonio

Alonso y Maroto recurren su condena por perjuicio público

AGENCIAS | REDACCIÓN

06/06/2016

Han presentado un recurso de apelación argumentando que el Tribunal de Cuentas no ha 'acreditado' su responsabilidad contable.

El ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, el vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, y el resto de condenados por causar un perjuicio de 393.000 euros al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de un contrato firmado con un el empresario Gonzalo Antón, han presentado este lunes un recurso de apelación ante el Tribunal de Cuentas del Estado.

El contrato, firmado por el Gobierno municipal en el que Alonso era alcalde y Maroto concejal de Hacienda, obligaba al Ayuntamiento de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de veinte años, de un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros.

El recurso, según ha informado el PP de Araba en un comunicado, se ha presentado al considerar que el Tribunal de Cuentas, que estima que aquel contrato causó un perjuicio de 393.000 euros al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, no ha "acreditado" la responsabilidad contable de los condenados.

El escrito argumenta que el órgano fiscalizador "toma como referencia un informe de mercado no vinculante". Desde el PP se ha asegurado que "dicho informe no es una tasación oficial, sino meramente orientativo del mercado de alquiler, pues no marca un precio fijo al que alquilar".

También aseguran en su defensa que "nunca hubo reparo a lo largo de estos años por parte del interventor ni de la secretaria general del Ayuntamiento de Vitoria".

to de Vitoria".to de Vitoria".