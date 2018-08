Política

Política de dispersión

Etxerat insta a las fuerzas políticas a poner fin a la dispersión

AGENCIAS | REDACCIÓN

08/06/2016

Etxerat dice que "las gravísimas consecuencias de la dispersión" no pueden encontrar justificación y que no se puede "aceptar la venganza como un derecho".

La asociación de familiares y allegados de presos, Etxerat, ha denunciado que en lo que va de año han sufrido cuatro accidentes a causa de la política penitenciaria de dispersión y han insistido en que, a día de hoy "cuando todas las razones y todos los argumentos que se utilizaron para activarla han caído por su propio peso, el chantaje y la venganza se muestran abiertamente como su único objetivo".

Por ello, ha instado a las fuerzas políticas a "poner fin a una situación cuya justificación, sería, para cualquier estado de derecho, inasumible".

En una rueda de prensa en Donostia-San Sebastián, los portavoces de Etxerat Patricia Belez y Urtzi Errazkin han explicado los detalles del accidente sufrido por familiares de la presa Oihana Agirre, encarcelada en la prisión de Brieva, al regresar de la visita, y han subrayado que se trata del cuarto accidente en este año y "siete ya, los familiares y allegados accidentados".

En esa línea, han denunciado que a lo largo de 27 años de dispersión se han producido "cientos de accidentes, cientos de personas afectadas, decenas de hospitalizadas, personas en coma, heridos graves, secuelas de por vida y 16 víctimas mortales".

"Nos han llamado verdugos, nos han recriminado por no pedir perdón, nos han hablado de Ortega Lara, de las víctimas de ETA (pero sólo de las de ETA), y nos han dicho, abiertamente, para qué y por qué estamos siendo utilizados. No es la primera vez. Hemos llegado aquí con casi 30 años de dejación por parte de unas instituciones que han mostrado su apoyo y respaldo a una política que no tiene otros frutos que ofrecer que nuestro sufrimiento. Hemos llegado aquí criminalizados por denunciarla, acusados y acosados. No es la primera vez y ya sabemos que no será la última", han lamentado.

En esa línea, los portavoces de Etxerat han preguntado al lehendakari, Iñigo Urkullu, "cuánto más de nuestro sufrimiento tiene pensado asumir" y al PNV, "corresponsable" de la activación de la política de dispersión, "qué cuota de ese sufrimiento nos ha asignado ahora, para rechazar en Bizkaia la misma moción contra la dispersión que ha sido aprobada en Araba y Gipuzkoa".

Para Etxerat, "de ninguna manera, las gravísimas consecuencias de la dispersión pueden encontrar justificación" y tampoco "el objetivo de generar sufrimiento puede aspirar a ser entendido, compartido y respaldado" ni se puede "aceptar la venganza, como un derecho".