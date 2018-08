Política

Entrevista en Radio Euskadi

El país "no está para huelgas", según Egibar

Redacción

08/05/2010

Ante la huelga convocada para el próximo 25 de mayo en el sector de la enseñanza pública no universitaria, Egibar ha abogado por el diálogo para tratar los problemas del sector.

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, considera, ante la huelga convocada por los sindicatos nacionalistas para el próximo 25 de mayo en el sector de la enseñanza pública no universitaria del País Vasco, que "este país no está para huelgas y menos en el sector público".



En una intervención en Radio Euskadi Egibar ha señalado que puede respetar los planteamientos de los sindicatos convocantes -ELA, STEE-EILAS y LAB-, pero ha aclarado que no participa "en absoluto" de la iniciativa de huelga.



El representante del PNV opina que la medida de la huelga general "es tan radical, está tan fuera de la realidad, que solamente podrá tener éxito por la seguridad personal y grupal que el cuerpo funcionarial y los empleados públicos tienen en este momento".



Egibar ha abogado por el diálogo para tratar los problemas del sector. "Se puede hablar y reconducir. Para eso hay mesas y zonas de diálogo", ha señalado.