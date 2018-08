Política

ENCUESTA / elecciones del 26J

EiTB Focus: dos de cada tres vascos votarán lo mismo que en diciembre

eitb.eus

15/06/2016

La nueva entrega de la macroencuesta de EiTB indica que hay un 14% de indecisos en la Comunidad Autónoma Vasca de cara a las Elecciones Generales del 26J.

Dos de cada tres vascos votarán en las elecciones generales del 26 de junio lo mismo que en las de diciembre. Además, hay un 14% de indecisos, según la tercera entrega de EiTB Focus, la macroencuesta sobre intención de voto y cuestiones sociales del grupo EiTB.

Exactamente, el 65,2% de las personas encuestas afirma que no cambiará su opción el 26J, mientras que hay un 13,9% que afirma que no hará lo mismo. Además, el 14,4% de los encuestados afirma estar en el grupo de indecisos que no tiene decidido a qué partido votará.

Posibles pactos y presidentes y honestidad de los gobernantes

El estudio incluye varias preguntas entre las que se encuentran las preferencias o percepciones sobre posibles pactos y presidentes de España o características que debe tener un buen gobernante.

La honestidad es el atributo que más valora la ciudadanía vasca en una persona que gobierna. El 67,4% así lo afirma. La siguiente característica a gran distancia es la capacidad de gestión, citada por el 10% de los encuestados, y ser buen líder, que indica el 7,2%.

Por otra parte, el 54,8% no muestra preferencia por ningún candidato como próximo presidente del Gobierno de España. El 22% preferiría que fuera Pablo Iglesias, pero el 42,7% cree que lo será Mariano Rajoy.

Por lo que se refiere a los pactos, el 27,8% preferiría uno con la participación del PSOE con la coalición Unidos Podemos. Con respecto a quién creen realmente que gobernará, el 14,1% opina que será el pacto PP-Ciudadanos, y el 13,7% que será PSOE-Unidos Podemos.

Ficha técnica

EiTB Focus es un estudio sociológico realizado para EiTB por la empresa Gizaker. La muestra corresponde a 1.200 personas residentes en la Comunidad Autónoma Vasca (400 en Araba, 400 en Bizkaia y 400 en Gipuzkoa), con un error muestral aproximado del 2,83% y un nivel de confianza del 95%.

Es una muestra aleatoria estratificada por Territorio Histórico, municipio, sexo y edad.

El 23,1% de las encuestas han sido realizadas en euskera y el 76,9% restantes en castellano. Los resultados totales están ponderados por tamaño poblacional de los municipios encuestados.

El trabajo de campo se realizó durante los días 8 y 9 de junio de 2016 mediante entrevista telefónica. La duración media de la encuesta ha sido de 8 minutos y 6 segundos, siendo la encuesta más corta de 5' y la más larga de 21'.