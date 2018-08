Política

Escándalo de las grabaciones

Rajoy respalda a Fernández Díaz y subraya que no dimitirá

Agencias | Redacción

23/06/2016

"No estábamos en una conspiración contra los partidos. Eso es falso", ha subrayado el presidente del Gobierno, que ha relacionado la publicación de estas grabaciones con la campaña electoral.

El presidente del Gobierno en funciones y candidato del PP a La Moncloa, Mariano Rajoy, ha subrayado este miércoles que su ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, no piensa dimitir tras la filtración de unas conversaciones con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alonso, y ha negado cualquier tipo de conspiración contra los partidos catalanes independentistas.

"No estábamos en una conspiración contra los partidos. Eso es falso", ha subrayado el jefe del Ejecutivo, que ha relacionado la publicación de estas grabaciones con el hecho de estar en plena campaña electoral. "Como es campaña se dan en pequeñas dosis", ha dicho sobre el anuncio de que seguirán publicándose nuevos extractos de las conversaciones.

"¿Por qué aparecen ahora?", se ha preguntado el líder del PP en declaraciones a Antena 3 para responderse a continuación: "Los partidos independentistas, a los que se suman mis adversarios políticos, se han lanzado todos a pedir dimisiones y a condenar a la gente en 15 segundos".

"Aquí el derecho a la defensa no existe"

Así, ha reclamado a los líderes de PSOE, Pedro Sánchez, de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, y de Ciudadanos, Albert Rivera, que no exijan dimisiones sin saber lo que ha sucedido. "Aquí el derecho a la defensa no existe", se ha lamentado para ironizar que incluso se ha pedido "de paso" su propia dimisión.

"Yo he ordenado que se abra una investigación, pero no se pueden tomar decisiones a la ligera, ni mucho menos emitir juicios como algunos han hecho sin tener en cuanta nada; simplemente dicen esto me conviene porque hay elecciones el domingo y a lo mejor le podemos hacer daño a alguien. Así es la vida", ha explicado.

El jefe del Ejecutivo ha considerado "muy sorprendente" que hubiera un micrófono en el despacho del Ministerio --"yo he sido ministro del Interior y espero que no me ocurriera a mí; al menos no ha salido", ha dicho-- pero que tratarán de averiguarlo. "¿Cómo es posible? No tengo ninguna respuesta pero me gustaría tenerla pronto", ha alegado.