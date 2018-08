Política

Escándalo de las grabaciones

F. Díaz y De Alfonso estudiaron usar a medios afines para filtraciones

eitb.eus

28/06/2016

En una nueva grabación publicada por 'Público', ambos hablan de filtrar información al 'ABC' para perjudicar al exalcalde de Barcelona Xavier Trias pese a reconocer no tener pruebas contra él.

El diario Público ha publicado este martes otro extracto de la grabación de la conversación que mantuvieron el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el jefe de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel De Alfonso, en vísperas de la consulta catalana, hace dos años.

En anteriores entregas desveladas por este medio, quedaba en evidencia de Fernández Díaz y De Alfonso conspiraron para fabricar escándalos políticos contra políticos de ERC y CDC y utilizar a instituciones del Estado como la Fiscalía para sus fines.

En el audio publicado hoy, ambos conversan sobre cómo destruir la reputación del exalcalde de Barcelona Xavier Trias, difundiendo que el dirigente catalán posee una cuenta en Andorra, pese a que en audios anteriores reconocían no tener "ninguna, ninguna, ninguna prueba". De hecho, posteriormente resultó ser falsa. Además, analizan cómo utilizar a la prensa afín en la conspiración.

En ese sentido, tal y como se puede escuchar en el audio, el ministro pregunta qué hacer con el tema, a lo que De Alfonso responde: "Yo, ministro, soy partidario de asestar el golpe cuando el golpe va a acabar con el animal. En fin… darle los rejonazos y clavarle las picas, no le mato. Yo un golpe así es un golpe mortal. Yo, me aseguraría de que estuviera bien asestado, para que si es mortal sea mortal".

Fernández Díaz también pregunta si hay que impulsar la investigación contra Trías en el extranjero: "¿eso es conveniente o no es conveniente desde el punto de vista de Estado, desde el punto de vista que dices tú?". De Alfonso responde con terminología bélica: "Sí, yo creo que no, yo creo que ahora no… Tenemos suficiente munición para guardarnos y dosificar. Y como todavía tenemos pendiente el futuro, es decir, el 9 de noviembre y la semana inmediatamente después a eso, tenemos que pensar, ministro, ¿para entonces? Darlo todo de golpe, no. No, porque no sabemos el enemigo cómo va a jugar. No sabemos cuál va a ser su respuesta. Y, y, y… insisto, tenemos bastante munición y tenemos abierto un diseño, una estrategia de cómo jugar el partido. Intentemos esa estrategia y sigamos conservando la munición; y si esa munición, además, la podemos agrandar, agrandémosla".

En otro momento de la grabación ambos hablan de cómo utilizar a los periódicos de la derecha para filtrar a la opinión pública la información perjudicial contra Trías. De Alfonso propone utilizar al ABC, y descarta a El Mundo: "Yo creo que el ABC te iba a ser leal. 'Oye, vais a tener la exclusiva pero en su momento, así que no me pongas entre la espada y la pared. Bieito, espérate que la vas a tener tú'. Pero El Mundo no. El Mundo no, porque yo conozco a Inda y al otro y son unos locos".