Política

Escándalo de las grabaciones

De Alfonso: 'Rivera me pidió que le diera alguna cosa'

Agencias | Redacción

23/06/2016

El director de la Oficina Antifraude ha asegurado que ha mantenido alguna reunión con un conseller de Interior "en los mismos términos" que empleó en su polémica conversación con Fernández Díaz.

El director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, ha afirmado en el Parlamento catalán que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, le hizo una petición a cambio de apoyarle al frente de la OAC. "Me dijo que no me preocupara, que me apoyaría, pero que tenía que darles algo a cambio".

Además, ha abroncado hoy a los diputados del Parlament por iniciar el procedimiento para destituirlo y ha denunciado una operación política para atacar su "incomodísima" figura y lograr un organismo "dócil y acobardado".

En su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, De Alfonso se ha proclamado víctima de un "juicio sumarísimo" a raíz de la filtración de sus conversaciones con el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y ha arremetido contra aquellos que le han lanzado "injurias y calumnias".

"Que tire la primera piedra el que esté libre de pecado"

De Alfonso ha resaltado que la Oficina Antifraude nunca ha hecho nada ilegal y ha recordado que durante sus cinco años al frente de la entidad se ha reunido con cerca de un centenar de políticos de todos los partidos. "Si eso es conspirar, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado", ha retado a los diputados.

"Yo me reúno, acepto, no fabrico ni me invento nada y estoy a la recíproca a ver qué se me ofrece", ha aseverado el director de Antifraude, tras lo que ha advertido: "no me utilicen como cabeza de turco porque eso canta".

En ese sentido, ha mostrado su sorpresa por el hecho de que los mismos grupos políticos que "directa o indirectamente" le han solicitado reuniones privadas le hayan "dado la espalda" ahora, aunque ha reconocido que también ha recibido algún mensaje personal de apoyo de algún diputado del Parlament que le "reconforta".

Reuniones con el conseller de Interior

De Alfonso ha asegurado que "por supuesto" ha mantenido alguna reunión con un conseller de Interior "en los mismos términos y en los mismos tonos" que empleó en su polémica conversación con Fernández Díaz.

Como ha insistido en los últimos días, De Alfonso ha advertido a los diputados de que no piensa dimitir, ya que a su parecer lo que está en juego es la pervivencia del único órgano que está "poniendo en orden" la corrupción en Cataluña, y ha sentenciado que "nadie, ni el ministro, ni el rey" van a lograr torcer su voluntad, "por mucha mierda que lancen".

Para De Alfonso, la filtración de sus conversaciones busca acabar con una figura "incomodísima" por motivos electorales, pero "ese combate", a su parecer, "beneficia a unos cuantos y perjudica a toda la sociedad. Si me destituyen volveremos a tiempos pretéritos", ha añadido.