Rajoy empieza hoy a hablar con los partidos

Agencias | Redacción

30/06/2016

El presidente del Gobierno en funciones no ha detallado ningún calendario porque no tiene "nada predeterminado", se prevé que su primer contacto sea con el líder del PSOE, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, aseguró ayer que a partir de hoy comenzará a hablar con las distintas fuerzas políticas para explorar la posibilidad de formar gobierno y ver su hay "voluntad de entendimiento". Según ha dicho, si hay "buena disposición" nombrará una comisión negociadora.

En una rueda de prensa al término de la reunión de 27 países de la UE --sin la presencia del primer ministro británico, David Cameron--, Rajoy subrayó que lo "razonable" es que a la "mayor celeridad posible" en España pueda haber un nuevo Ejecutivo. A su entender, una vez que se constituyan las Cortes hay que ser "rápidos, diligentes y constructivos".

De hecho, recordó que el Gobierno lleva en funciones desde octubre del año pasado y recalcó que en esa situación no puede presentar proyectos de ley y las decisiones que puede tomar son "realmente pocas". Según ha recalcado, esta situación no se puede prolongar "indefinidamente".

Sin embargo, Rajoy no detalló ningún calendario porque no tiene "nada predeterminado", se prevé que su primer contacto sea con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que es las segunda fuerza política con 85 diputados y su primera opción para intentar formar gobierno.

En este sentido, dijo que le gustaría que fuera un Ejecutivo de "amplia base parlamentaria" para "cuatro años" con el objetivo de dar "seguridad, confianza y certidumbre", máxime cuando hay "retos" por delante como la salida de Reino Unido de la UE, consolidar la recuperación económica, seguir creando empleo y hacer las reformas pendientes.

Gobernar en solitario, una opción

Eso sí, el jefe del Ejecutivo explicó que si esa opción de formar un gobierno "estable" de amplia base parlamentaria no es posible, intentará gobernar en solitario con los votos y los apoyos que los ciudadanos han dado al PP en las urnas.

El presidente del Gobierno advirtió de que no se puede hacer una reunión "con nadie" si ya para empezar ya "dice 'no quiero nada de usted'". En ese caso, ya no habrá comisión negociadora.

"Pero estoy convencido de que eso no se va a producir porque si no ya estaríamos en una situación realmente preocupante. Hay que tomarse las cosas sin prisas, pero sin pausa. Esto debemos cerrarlo pronto", señaló.

