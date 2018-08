Política

Reunión en la Moncloa

El PNV dice 'no' a Rajoy pero sin cerrar la puerta a pactos puntuales

Agencias | Redacción

06/07/2016

Aitor Esteban denuncia la actitud del gobierno en estos cuatro años y dice que le "gustaría" ver un cambio al respecto.

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha avanzado este miércoles al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, el 'no' de los nacionalistas vascos a su investidura porque, según ha explicado, las posturas de ambas partes están "muy alejadas". No obstante, no cierra la puerta a sellar acuerdos puntuales durante la legislatura.

En la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido con Rajoy en La Moncloa, dentro de la ronda de contactos que ha iniciado el candidato 'popular' para conformar gobierno, Esteban ha censurado la actitud del Ejecutivo en los últimos cuatro años y medio --estando también en funciones--, en los que no ha dejado de plantear recursos ante los tribunales contra leyes vascas.

Así, el portavoz jeltzale ha planteado que lo que le "gustaría" es ver un cambio de actitud en el PP a la hora de relacionarse con el PNV y con el Gobierno Vasco.

El encuentro ha terminado sin que se hayan citado para una próxima vez y sin comisión negociadora, como sí formará el PP con Coalición Canaria tras la reunión ayer en La Moncloa. Dicho esto, el portavoz vasco ha insistido en que su partido estará abierto al diálogo si la legislatura arranca y Rajoy gobierna en minoría, porque cabe la posibilidad de llegar a acuerdos en diversos asuntos.

Aitor Esteban ha dejado también claro que "la clave" de la investidura de Rajoy la tiene el PSOE, ya que son sus votos los que permitirán que arranque o no la legislatura y le ha mandado un mensaje para que mueva su ficha.

El portavoz jeltzale ha asegurado que puede entender que los socialistas hayan decidido quedarse en la oposición por sus resultados el 26J, en los que perdieron escaños con respecto a diciembre, pero no que se mantengan "en el bloqueo". Si no van a intentar una alternativa a Rajoy, como ya han decidido, las únicas alternativas son un gobierno del PP o nuevas elecciones.

En este contexto les ha mandado un mensaje: no pueden pedir que sean otros los que se muevan para intentar la investidura ya que son sus 85 escaños los decisivos. "El PSOE tiene que mirarse un poco en el espejo", le ha dicho.